Vidéo : « C'est pas ce qu'il avait commandé », détournement du film Seven Posté par Koreus

Daadhoo s'est amusé à détourné une scène du film Seven. Brad Pitt n'a pas reçu le colis qu'il avait commandé.





Vidéo (2mn7s) : « C'est pas ce qu'il avait commandé » (Détournement)





Vidéo : Mauvaise blague dans Braveheart (Détournement) Source : Forum

momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1670 Karma: 908 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 1 C'est con mais j'ai ri. Le coup du père Noël m'a tué!!! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10481 Karma: 9225 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 0 Le montage est parfait ^^ chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 609 Karma: 765 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 1 Quel sacrilège de bacler un oeuvre pareil ... gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1470 Karma: 1174 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 1 C'est tellement parfait que je ne comprends pas pourquoi ils ont pas gardé cette prise dans le montage final du film. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1555 Karma: 2395 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 0 Moi aussi, j'ai ri à "en perdre la tête".... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2531 Karma: 7926 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 0 « Ouais je fais des listes parce que moi je suis sage » ca va me faire ma soirée merci.

N'empêche quel film bordel et quel fin.



N’empêche quel film bordel et quel fin. corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 758 Karma: 1873 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 0 Bon alors finalement quelqu'un sait vraiment s'il existe ou bien??



et n'essayez pas de me mentir ok !! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4628 Karma: 4454 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 0

Le suspense reste entier; le saurons nous un jour ??? Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 199 Karma: 127 Re: « C'est pas ce qu'il avait commandé », déto... 0 C'était triste, j'adore !