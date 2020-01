Vidéo : Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des policiers israéliens Posté par LeCromwell

A Jérusalem, Emmanuel Macron s'est emporté contre la police israélienne. Une scène qui rappelle l'incident avec Jacques Chirac le 22 octobre 1996.



Vidéo (42s) : Macron fait son Chirac à Jérusalem





Vidéo : Un restaurateur pète un plomb à cause des commentaires TripAdvisor Vidéo : Le coup de gueule de Michel Cymès contre les anti vaccins Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 259 Karma: 190 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 7 "respectez les règles telles qu'elles sont depuis des siècles, elles ne changeront pas avec moi"

Sauf les retraites en fait....



Sauf les retraites en fait.... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 154 Karma: 380 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 5 Thank aboute it ! I have in ze bilouque.

23 commentaires Auteur Conversation Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3714 Karma: 3801 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre les p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre les p... 0 Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2295 Karma: 7001 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre les p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre les p... 1 Au moins Chirac ne disait pas que des conneries, tiens par exemple (mais j'ai que celui-ci) :



"Mangez des pommes" !



C'est toujours hors de france qu'il dit le plus de connerie cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 259 Karma: 190 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 7



Sauf les retraites en fait.... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 154 Karma: 380 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 5 Thank aboute it ! I have in ze bilouque. Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 453 Karma: 200 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 1 Alors déjà, accent de merde, il a vraiment bossé chez Rotschild & co lui? Et deuxio...Il arrive à dire ça l'air de rien, tout en continuant de défendre les bavures en France??? Comment il arrive à dormir la nuit? Ah bah oui, c'est un sociopathe... Acedie Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 16 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 C'est tellement étrange cet accent franchouillard alors que dans de nombreuses interviews il semblait beaucoup plus anglo-saxon. Coup de com' ou sa nervosité a repris le dessus ? BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 223 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 2 Plutot bien enerve pour quelqu'un qui demande le calme et le respect.... Ensuite on aimerait bien savoir ce qu'a fait le ou les policier(s) ?? Pourquoi la video a ete coupe avant ? Si quelqu'un a la totalite de la scene.



Note: Ca serait bien qu'il fasse un tour dans les manifestations et qu'ils disent la meme chose aux CRS lorqu'ils eborgnent des gens au LBD.... ZzZzZ Je m'installe Inscrit le: 21/4/2019 Envois: 228 Karma: 267 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 3 The yes needs the no to win against the no. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1374 Karma: 1162 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 Comment un type aussi jeune qui a bossé a priori en anglais à un certain niveau peut-il avoir un tel accent à couper au couteau ? C'est limite caricatural.



J'm'attends pas à ce qu'il parle avec le Oxford accent, mais son "rrrrrules" wouarf... odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1294 Karma: 1005 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 4 Roulpops Citation : Alors déjà, accent de merde

l'accent français n'est pas un soucis: la plupart des anglophones préfèrent un français qui parle anglais avec un accent de merde plutôt que quelqu'un qui se force à avoir un accent anglais (ce qui ne colle pas avec ses origines françaises)

perso j'ai bcp voyagé, je me suis exprimé correctement en anglais avec mon accent franchouillard, et PERSONNE ne m'a jamais dit que j'avais un accent de merde ou a refusé de converser avec moi pour cette raison là. (toi est ce que tu renvoies chier un anglais parce qu'il discute avec toi en français mais avec son accent anglais? ) Citation :l'accent français n'est pas un soucis: la plupart des anglophones préfèrent un français qui parle anglais avec un accent de merde plutôt que quelqu'un qui se force à avoir un accent anglais (ce qui ne colle pas avec ses origines françaises)perso j'ai bcp voyagé, je me suis exprimé correctement en anglais avec mon accent franchouillard, et PERSONNE ne m'a jamais dit que j'avais un accent de merde ou a refusé de converser avec moi pour cette raison là. (toi est ce que tu renvoies chier un anglais parce qu'il discute avec toi en français mais avec son accent anglais? ) Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 80 Karma: 72 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 Il s'est passé quoi? launjo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 13 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 pale copie de Chirac... petit buzz pour tenter de récupérer quelques voix erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1806 Karma: 258 En ligne ! Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 comment le mec peut s'insurger contre des faits devant lui en Israël et institutionnaliser la violence policière en France contre ces concitoyens... AcidPrank Je m'installe Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 281 Karma: 190 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 1 Quel Acteur ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10481 Karma: 9227 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 1 Parce que rien ne vaudra jamais l'original...



Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 199 Karma: 128 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 Il pourrait faire un effort avec son accent. sebasgo Je suis accro Inscrit le: 29/8/2012 Envois: 692 Karma: 85 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0 Ouais, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé en fait? On sait pas... Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 260 Karma: 668 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 2

@BEBER7

Plutot bien enerve pour quelqu'un qui demande le calme et le respect.... Ensuite on aimerait bien savoir ce qu'a fait le ou les policier(s) ?? Pourquoi la video a ete coupe avant ? Si quelqu'un a la totalite de la scene.



Note: Ca serait bien qu'il fasse un tour dans les manifestations et qu'ils disent la meme chose aux CRS lorqu'ils eborgnent des gens au LBD....



"Les forces de sécurité israéliennes ont forcé l'entrée de l'église Sainte-Anne, l'un des territoires français de Jérusalem, où elles ne sont pas autorisées à entrer.- francetvinfo



C'est dans la même veine que Jacques Chirac en 1996:

La vidéo est déjà passée :



Jacques Chirac : incident sécurité à Jérusalem | Archive INA

Sauf que Macron est parait moins contenu et son accent est merdique ce qui ne l'aide pas à être très crédible dans ce genre de situation.



La apparement Citation :"Les forces de sécurité israéliennes ont forcé l'entrée de l'église Sainte-Anne, l'un des territoires français de Jérusalem, où elles ne sont pas autorisées à entrer.- francetvinfoC'est dans la même veine que Jacques Chirac en 1996:La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2185516 Jacques Chirac : incident sécurité à Jérusalem | Archive INASauf que Macron est parait moins contenu et son accent est merdique ce qui ne l'aide pas à être très crédible dans ce genre de situation.La apparement Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 260 Karma: 668 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0

@odyxo

@Roulpops

Citation : Alors déjà, accent de merde

l'accent français n'est pas un soucis: la plupart des anglophones préfèrent un français qui parle anglais avec un accent de merde plutôt que quelqu'un qui se force à avoir un accent anglais (ce qui ne colle pas avec ses origines françaises)

perso j'ai bcp voyagé, je me suis exprimé correctement en anglais avec mon accent franchouillard, et PERSONNE ne m'a jamais dit que j'avais un accent de merde ou a refusé de converser avec moi pour cette raison là. (toi est ce que tu renvoies chier un anglais parce qu'il discute avec toi en français mais avec son accent anglais? )



Tu confond avoir un accent français et avoir un accent de merde en fait. Je t'assure, Macron à un accent de merde et ce n'ai pas juste parce qu'on gaule qu'il est Français... Citation :Tu confond avoir un accent français et avoir un accent de merde en fait. Je t'assure, Macron à un accent de merde et ce n'ai pas juste parce qu'on gaule qu'il est Français... Musard Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2011 Envois: 70 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 1 @Dikachu Même Chirac, homme de son époque, a mille fois un meilleur accent. Comment un cerveau aussi américanisé et startupé que Macron peut avoir un accent aussi dégueulasse. Je suis choqué.



Il doit forcer le trait, c'est pas possible à ce niveau là.



EDIT : Ok je pense que c'est la colère qui lui a fait perdre les pédales :





French President Macron: I always prefer having direct discussion pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5935 Karma: 1411 En ligne ! Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0

@Windorias

Il s'est passé quoi?

Avant de dire quoi que ce soit ça me parait effectivement le plus important... Citation :Avant de dire quoi que ce soit ça me parait effectivement le plus important... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1099 Karma: 2485 Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... Re: Emmanuel Macron pousse un coup de gueule contre des p... 0





Robert Peston speaks to Emmanuel Macron - Newsnight

Citation : French people share the conviction that we have to reform the country. And even if we had some 'demonstration' I would say, it's not a showstopper.





