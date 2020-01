Vidéo : Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive » par Mozinor Posté par Scruffy

Dans sa dernière vidéo, Mozinor a détourné le clip Stayin' Alive des Bee Gees. Les trois hommes explorent un village abandonné.



Vidéo (56s) : On explore un village abandonné (Mozinor)





Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2312 Karma: 7043 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 9 Les goûts et les couleurs ! Perso j'ai adoré, simple et efficace !

12 commentaires Auteur Conversation apsylon Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2016 Envois: 46 Karma: 153 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 J'ai pas ri Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 965 Karma: 1184 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 On a connu mieux mon colonel Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2312 Karma: 7043 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 9 Les goûts et les couleurs ! Perso j'ai adoré, simple et efficace ! Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 124 Karma: 99 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 3 c'est la pouissonce de la fonk ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 393 Karma: 284 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 @Valcross Les Bee Gees c'était du disco (ou alors y'a un gag que je n'ai pas compris, désolé, et dans ce cas, je suis preneur d'explication) GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1056 Karma: 1684 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 1 Voila donc le pourquoi du comment ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1050 Karma: 624 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 C'est comme le "slim", je n'ai toujours pas compris où les adeptes de ce modèle de pantalon rangent leur appareil... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 69031 Karma: 5539 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 Mozinor est de moins en moins bon à mes yeux.. _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2049 Karma: 1877 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 1 À mon humble avis, tu peux pas test ! Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6908 Karma: 17419 En ligne ! Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 1

@PseudoPris

@Valcross Les Bee Gees c'était du disco (ou alors y'a un gag que je n'ai pas compris, désolé, et dans ce cas, je suis preneur d'explication)

La puissance de la fonk c'est LA phrase mythique de Mozinor Citation :La puissance de la fonk c'est LA phrase mythique de Mozinor Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2312 Karma: 7043 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 PseudoPris





La puissance de la Fonk (Mozinor)



La puissance de la Fonk (Mozinor) Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 407 Karma: 546 Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... Re: Détournement du clip « Bee Gees - Stayin' Alive ... 0 apsylon



