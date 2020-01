Vidéo : Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec un écran cassé Posté par Bowane

Cette personne a trouvé le fond d'écran parfait pour son téléphone avec la vitre cassée.



Vidéo (5s) : Fond d'écran pour téléphone cassé





Sur le même sujet :

Image : Le fond d'écran Kanye West qui porte ta notification Image : Si tu n'as pas le code, tu ne rentres pas Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 9 Re: Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec u... Re: Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec u... 0

@Koreus : pouvez vous partager le tuto pour avoir le trait vertical rouge ?



Par avance merci

Bon week end J’adore !: pouvez vous partager le tuto pour avoir le trait vertical rouge ?Par avance merciBon week end tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 749 Karma: 362 Re: Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec u... Re: Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec u... 0 Vu qu'il sera aveugle dans dix jours, il le verra plus son écran cassé... dedez Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 598 Karma: 278 Re: Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec u... Re: Un fond d'écran parfait pour ce téléphone avec u... 1

@Juans

J’adore !

@Koreus : pouvez vous partager le tuto pour avoir le trait vertical rouge ?



Par avance merci

Bon week end



@Juans

Bonjour Juans, par curiosité, que voyez-vous ci-dessous? :







Sinon pour un trait rouge je ne sais pas, mais pour un vert, cela fonctionne en laissant quelques heures un téléphone dans une poche humide. On peut également multiplier l'opération pour obtenir plusieurs traits. Il n'y a pas de quoi. Citation :Bonjour Juans, par curiosité, que voyez-vous ci-dessous? :Sinon pour un trait rouge je ne sais pas, mais pour un vert, cela fonctionne en laissant quelques heures un téléphone dans une poche humide. On peut également multiplier l'opération pour obtenir plusieurs traits. Il n'y a pas de quoi. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.