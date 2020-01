Vidéo : Pourquoi le Coca-Cola mousse quand on met une paille en carton ?

Posté par Wernion



Salut, après 8 ans de bons et loyaux services quotidiens à regarder toutes vos vidéos, je vous propose enfin quelque chose.

J'ai réalisé cette vidéo et j’espère qu'elle vous fera plaisir, car on est vraiment dans le thème insolite !

Et surtout je suis le premier à avoir soulevé le "problème"

Dès que j'ai vu ce problème, j'ai directement pensé à Koreus

Voilà je croise les doigts, bonne soirée !!





Vidéo (4mn55s) : Le problème avec les pailles en carton et le Coca

