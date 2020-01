Vidéo : Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impressionnant Posté par Bowane

En Corée du Sud, un taekwondoïste fait un impressionnant coup de pied retourné.



Vidéo (13s) : Taekwondo aérien





Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1156 Karma: 2345 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Quand on vous dit que les néons ça scintille et que ça abime la rétine,



on en a la preuve là ! UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 732 Karma: 610 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Lebowsky89 On a ici juste la preuve que ça scintille, mais que ça abîme la rétine.

Pour la vision, ça provoque éventuellement de la fatigue visuelle, des maux de tête... Mais pour la rétine en elle-même, je pense qu'elle s'en porte très bien. Pour info, y'a pas mal d'éclairages LED qui scintillent aussi...



Voilà, sinon c'est stylé, mais j'aurais aussi aimé le voir à vitesse réelle pour me rendre compte. Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 125 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Très utile en compétition en effet. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 980 Karma: 2581 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 1 @UltimateByte Mais C'EST en vitesse réelle, c'est ça le plus impressionnant x) Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5006 Karma: 2821 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Ce pourrait être une nouvelle technique de saut en hauteur (°0°) UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 732 Karma: 610 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 @roondar Ptain trop fort ! Le mec il a le pouvoir du bullet time ! Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6910 Karma: 17424 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0



rhooo c'est génial !!! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 261 Karma: 94 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Franchement, y a aucune détente dans les jambes, je soupçonne un tremplin sous le matelas pour le propulser aussi haut... Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1572 Karma: 943 En ligne ! Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 @Dudujones



Exact, ça permet d'amortir les chutes également. Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5192 Karma: 555 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Pratique si on se bat dans un gymnase rebondissant contre un gars de 5 mètres de haut qui t'attends sans bouger 10 mètres plus loin. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5391 Karma: 2101 En ligne ! Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 1 Reste plus qu'à avoir des humains de 5m30 et ça servira . Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 197 Karma: 229 Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 Contre une girafe ça peut passer Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7261 Karma: 4626 En ligne ! Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... Re: Un taekwondoïste fait un coup de pied retourné impres... 0 On voit clairement le ressort dans le faux pouce.