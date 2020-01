Vidéo : Comment rendre sa fille heureuse Posté par Bowane

Comment rendre sa fille heureuse ? En la laissant gagner à tous les coups :)



Vidéo (18s) : Un papa laisse gagner à sa fille à tous les coups





Merci pour les commentaires, plus besoin de regarder la vidéo

Moi je trouve ça mignon et il n'est pas dit que le papa fait ça tout le temps, il a juste filmé les moments de bonheur de sa fille.

Ça vaux mieux que ceux qui font croire à leurs enfants qu'ils ont eu une Xbox ou un iphone

Houlala j'entends d'ici poindre les commentaires du genre "c'est pas comme ça qu'elle va apprendre la vie"



Moi je trouve ça mignon et il n'est pas dit que le papa fait ça tout le temps, il a juste filmé les moments de bonheur de sa fille.

C'est pas comme ça qu'elle va apprendre la vie

C'est pas comme ça qu'elle va apprendre la vie

La vie, c'est pas comme ça qu'elle va l'apprendre !

Sinon, faudra qu'il lui apprenne à ne pas choisir son amoureux à l'aveuglette... J'dis ça comme ça.







Apprendre la vie, c'est pas comme ça qu'elle va.

C'est pas la vie qu'elle va apprendre comme ça.



Mais en même temps c'est pas forcément l'objectif non plus.