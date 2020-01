Vidéo : Un bébé mange de la glace pour la première fois

Je viens d'arriver Inscrit le: 5/9/2014 Envois: 13

Oui on est tous programmer pour aimer le sucre

Mais a savoir que les experts disent attendre au moins 12 mois pour donner de la glace a un bébé. Mais pour habituer un enfant aux dentistes, docteurs a cause du sucre, les hormones et la graisse saturé des produits laitiers et détruire la planète avec les vaches, ca sera surement cette gamine qui éduquera ces parents dans quelques années