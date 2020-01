Vidéo : Une guerre froide entre des termites et des fourmis Posté par Tchairo

Des termites et des fourmis se font face dans une véritable guerre froide.



Vidéo (28s) : Guerre froide entre termites et fourmis





TigerManieum Je m'installe Inscrit le: 11/11/2012 Envois: 338 Karma: 276 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 4 C'est fou j'adore les insectes sociaux c'est tellement dingue !:o Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 5199 Karma: 2789 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 4 EZeK1 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/12/2019 Envois: 6 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 0 ça nous donnera peut-être une indication sur le déroulement de la fin du monde ? Ça donne envie de mettre un grand coup de pompe la dedans et de voir ce qu'il se passeça nous donnera peut-être une indication sur le déroulement de la fin du monde ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5398 Karma: 2107 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 1 Les frontières toute une solution en étant un problème Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1759 Karma: 2758 En ligne ! Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 0 Pas besoin de casques bleus. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 770 Karma: 420 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 0 Test réponse TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 109 Karma: 59 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 3 J'ai mis en 720p mais ça avait toujours l'air d'être en 50p... zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1146 Karma: 486 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 0 Bel exemple de la nature: Chaque armée qui protège ses ouvrières.



Pas comme les humains français ou l'armée frappe ses travailleurs. karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 44 Karma: 83 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 0



Voici en "HD" :



Celle que tu as partagée est le partage d'un partage d'un partage, d'où la qualité...



Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2406 Karma: 4053 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 1 Koreus Voici en "HD" : https://www.facebook.com/ashindhammar.lowkamaninbanmauk.5/videos/454102455191888/ Celle que tu as partagée est le partage d'un partage d'un partage, d'où la qualité... UnicornMaster Je viens d'arriver Inscrit le: 2/6/2013 Envois: 87 Re: Une guerre froide entre des termites et des fourmis 0 C'est absolument incroyable sérieux !