Vidéo : Un homme fait une blague à son pote dans un caddie Posté par Xouma

Un homme promène son pote dans un chariot de supermarché.



Vidéo () : Blague avec son pote dans un caddie





Vidéo : Blague avec un Roomba Vidéo : Klaxon ou alarme ? Image : Comment faire ses courses tranquille quand on a des enfants Source : Forum



Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD -Scatman John La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2366612 Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) Official Video HD -Scatman John Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 140 Karma: 336 Re: Un homme fait une blague à son pote dans un caddie 1 Il s'y attendait pas du tout...heureusement qu'il a bien plié les genoux et que son pote filmait à ce moment là. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2408 Karma: 4057 Re: Un homme fait une blague à son pote dans un caddie 2 C'est tellement beau, pur, spontané, improvisé, ça fait du bien une vidéo d'une telle sincérité. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2533 Karma: 7935 Re: Un homme fait une blague à son pote dans un caddie 2

@Paden

Il s'y attendait pas du tout...heureusement qu'il a bien plié les genoux et que son pote filmait à ce moment là.



@Paden Il s'y attendait pas du tout...heureusement qu'il a bien plié les genoux et que son pote filmait à ce moment là. Ok mais rien ne l'empêche de faire durer le moment de la libération et ca c'est drole. TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3155 Karma: 12966 Re: Un homme fait une blague à son pote dans un caddie 1 @Paden ...et qu'il était assis dans le caddie, déjà, à la base, vu que c'est clairement un truc qu'on fait souvent à cet âge.