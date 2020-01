Vidéo : Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir dans une fête foraine Posté par Koreus

Une femme est trop pressée de tirer à la carabine à plomb à un stand de tir dans une fête foraine.



Vidéo (30s) : Une femme trop pressée de tirer dans une fête foraine





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 120 Karma: 266 Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 1 C'est foutu pour la grosse peluche maintenant specter Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2010 Envois: 55 Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 0 Et même avec ça, ils vont trouver le moyen de lui filer une toute petite peluche alors qu'elle a clairement gagné le mini quad ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 346 Karma: 1938 En ligne ! Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 2



Soit il y a une trappe par laquelle la victime s'est échappée, soit elle est en train de pleurer par terre et ses collègues s'en branlent royalement Mais euh... je comprends pas tout aux réactions de ses collègues forains.Soit il y a une trappe par laquelle la victime s'est échappée, soit elle est en train de pleurer par terre et ses collègues s'en branlent royalement MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 250 Karma: 1057 Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 1 Il y a rien qui va dans cette vidéo, entre la façon de tenir la carabine, la femme qui passe devant, l'homme et la femme qui arrivent et qui n'ont pas l'air plus inquiet que ça... TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3156 Karma: 12967 Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 1 (celle qui tire, hein, parce que la foraine, elle, oui qu'elle a du plomb dans la tête)



@MAC_Ak Putain c'est clair !



Elle n'a pas de plomb dans la cervelle !Putain c'est clair ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 346 Karma: 1938 En ligne ! Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 0

@MAC_Ak

Il y a rien qui va dans cette vidéo, entre la façon de tenir la carabine, la femme qui passe devant, l'homme et la femme qui arrivent et qui n'ont pas l'air plus inquiet que ça...

Ben pareil, je regarde et re-regarde, plein de trucs qui clochent (t'as oublié de citer le mec qui film avec un angle foireux par rapport à la scène... et qui continue de filmer tranquillou.).



Bref, j'ai envie de crier au fake... mais le sursaut de la tireuse semble tellement naturel et vrai que si c'est un fake elle mérite un oscar.



EDIT : all right, j'ai compris... elle a rien la foraine, elle prend pas du tout le plomb (l'angle de tire ne colle pas, elle est pas dans l'axe du fusil), elle prend juste les éclats de la cible qui a été touchée par la tireuse : on voit juste à côté de la queue du requin à quoi ressemble les cibles, et on voit que ça "explose" quand c'est touché... et on voit aussi les éclats du côté de la foraine.



Conclusion 1: la foraine est une ancienne footballeuse (on le supputait déjà à sa façon de se coucher par terre), elle fait son cinéma et ses collègues le savent. Tout s'explique !

Conclusion 2 : la tireuse a eu la cible, elle mérite donc la grosse peluche susmentionnée. Citation :Ben pareil, je regarde et re-regarde, plein de trucs qui clochent (t'as oublié de citer le mec qui film avec un angle foireux par rapport à la scène... et qui continue de filmer tranquillou.).Bref, j'ai envie de crier au fake... mais le sursaut de la tireuse semble tellement naturel et vrai que si c'est un fake elle mérite un oscar.: all right, j'ai compris... elle a rien la foraine, elle prend pas du tout le plomb (l'angle de tire ne colle pas, elle est pas dans l'axe du fusil), elle prend juste les éclats de la cible qui a été touchée par la tireuse : on voit juste à côté de la queue du requin à quoi ressemble les cibles, et on voit que ça "explose" quand c'est touché... et on voit aussi les éclats du côté de la foraine.Conclusion 1: la foraine est une ancienne footballeuse (on le supputait déjà à sa façon de se coucher par terre), elle fait son cinéma et ses collègues le savent. Tout s'explique !Conclusion 2 : la tireuse a eu la cible, elle mérite donc la grosse peluche susmentionnée. Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 561 Karma: 196 Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 0 Tu dois vraiment te sentir con... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3069 Karma: 4416 En ligne ! Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... Re: Une femme est trop pressée de tirer à un stand de tir... 0 Elle avait deja pressé au point d avoir plus rien dans le citron quand elle a pressé la détente...











