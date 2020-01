Vidéo : L'onomatopée « Atchoum » dans différentes langues

La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29711 Karma: 7992 En ligne !

Re: L'onomatopée « Atchoum » dans différentes langue... Re: L'onomatopée « Atchoum » dans différentes langue... 3



Le gouvernement Français et le #coronavirus

#CORONAVIRUSFRANCE



Hey, on vous voit les fanouz' :D Le gouvernement Français et le #coronavirus#CORONAVIRUSFRANCE https://t.co/c40C24Pds6