Vidéo : Un serveur flambe un plat avec sa main Posté par Bowane

Dans un restaurant, un serveur flambe un plat avec sa main



Vidéo (10s) : Un serveur maitrise le feu





Vidéo : Alcool Flambé Vidéo : Un cuisinier fait des flammes dans un restaurant (Fail)

corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 761 Karma: 1889 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 9 Chaque fois, il lui faut un gant flambant neuf ?

corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 761 Karma: 1889 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 9 Chaque fois, il lui faut un gant flambant neuf ? TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3159 Karma: 12975 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 1 @corto81 Et un faux pouce neuf. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 166 Karma: 454 En ligne ! Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 2 On peut le louer pour démarrer un BBQ ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2658 Karma: 6607 En ligne ! Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 2 Mer il é fou! Citation : Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6967 Karma: 17579 En ligne ! Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 0 J'avais demandé une chauve-souris saignante et une corona Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 417 Karma: 651 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 3 Ils ont essayé de mettre ça en place au Fouquet's. Pas très concluant. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 622 Karma: 819 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 1 T'as pas intérêt à vouloir te gratter les fesses ou les c******** avec ça ... osiris79 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 96 Karma: 140 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 1 C'est des burgers flambés ? Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 603 Karma: 185 En ligne ! Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 1 Avec épilation des sourcils inclue. sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 314 Karma: 240 Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 1 Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3722 Karma: 3808 En ligne ! Re: Un serveur flambe un plat avec sa main Re: Un serveur flambe un plat avec sa main 0 C'est un serviteur du Feu Secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne servira à rien, flamme d'Udûn.