Vidéo : Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un train (Inde) Posté par Xouma

En Inde, des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un train en en croisant un autre.



Vidéo (27s) : Une femme tombe d'un train





Vidéo : Un policier percuté par un train Vidéo : Un enfant s'amuse sans console dans un train ! Vidéo : Un camion freine trop tard à un passage à niveau (Pologne) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier

17 commentaires Auteur Conversation KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 80 Karma: 578 Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 4 Les gens filment vraiment des moments randoms, c'est chaud. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3735 Karma: 3817 En ligne ! Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 0



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic60264.html#forumpost1175036 Tout cela pour ensuite recevoir des claques : Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3166 Karma: 12996 En ligne ! Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 4 Putain, on est pas passés loin du désastre !

Par contre, pourquoi les types la filmaient à la base ?



logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 789 Karma: 753 Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 10

@Barbatos

Par contre, pourquoi les types la filmaient à la base ?

toudur

zizitoudur

J'aimerai bien voir la tete de sa main Quelle idée de faire un check à un train aussi ...J'aimerai bien voir la tete de sa main 100Sure Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2018 Envois: 84 Karma: 110 Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 0

@Bricci

Donc la vidéo montre une vie sauvée, et certains trouvent le moyen d'y caler une allusion sexuelle...ok les gars...



au final c'est toi qui est bizarre car la question est légitime.



bonbons Je m'installe Inscrit le: 18/3/2015 Envois: 132 Karma: 56 Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 0 C'est tellement suspect, et les autres cinglés suivraient encore pour imiter ce quils ont vu, pour du buzz. C'est chaud de démêlé le vrai du vrai du faux du faux, un truc comme ça quoi. Macrouph Je m'installe Inscrit le: 23/3/2014 Envois: 340 Karma: 209 Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 0 D'accord, les Indiens ne sont pas en voie de disparition, mais c'est pas une raison pour faire des conneries pareilles. WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 389 Karma: 263 Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 1 Ouf je suis soulagé, un peu plus les mecs auraient pu faire une croix sur la tournante qui était prévu juste après... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3166 Karma: 12996 En ligne ! Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... Re: Des hommes rattrapent une femme qui tombe d'un t... 0 @100Sure Je précrise que je viens de montrer la vidéo à ma copine et c'est exacement la première question qu'elle s'est posée : "pourquoi ils la filment ?" Haut