Vidéo : Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion avec de vrais jouets Posté par Skwatek

Le film d'animation Toy Story 3 reproduit intégralement en stop motion avec de vrais jouets.





Vidéo (99mn50s) : Toy Story 3 IRL (Stop motion)





Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 70 Karma: 281 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 6 8 ans de boulot que j'ai survolé en 1m30... Je m'en veux... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 545 Karma: 724 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 0 Et dire qu'ils ne pourront même pas le monétiser WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2537 Karma: 7939 En ligne ! Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 0 Aucune critique du film ne sera prisent en compte avant 12h34.



PS.: Hey les VDD, c'est l'anniv de Brad ou quoi ? Gizmo091 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 60 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 3 Du coup ils ont un doctorat en Toy Story ou un truc comme ça à la fin ? felipe48 Je suis accro Inscrit le: 10/3/2007 Envois: 703 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 0 C'est une dinguerie ! CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 146 Karma: 88 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 0 @Notra C'est ce que j'allais dire, ça m'embête de dire que des passionnés auront mis autant de temps à faire un truc comme ça pour que personne ne regarde réellement leur film en entier Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4649 Karma: 4464 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 0

8 années d'effort pour ça ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3169 Karma: 13004 Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... Re: Le film d'animation Toy Story 3 en stop motion a... 0 Je rejoins mes VDD dans la perplexité. 8 ans de taff pour ça, c'est impressionnant, mais au final, est-ce que ça en vaut la chandelle ?

- Est-ce que quelqu'un oserait se mater ça en entier au lieu du film original ?

- S'ils présentent ce projet pour mettre en avant leurs talents en cinéma auprès d'une boîte pour se voir offrir un projet, ne risquent-t'ils pas de se voir répondre: "OK, c'est très bien, mais quand vous ne faites pas du copier-coller, vous avez des idées sympas à vous ?"

- Au lieu de faire tout le film, refaire quelques scènes mythiques n'aurait-t'il pas été plus judicieux ?

- Obi-Wan Kenobi