Vidéo : Quand un homme bourré agace un videur Posté par Xouma

Un homme bourré s'amuse à agacer un videur dans une rue. Mauvaise idée.



Vidéo (47s) : Homme ivre vs Videur





Auteur Conversation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2344 Karma: 1056 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 4 Astalouégo aioren Je poste trop Inscrit le: 7/9/2004 Envois: 13251 Karma: 2927 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 1





delenda carthago Sa technique de l'homme ivre n'est pas au pointdelenda carthago Bolti Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2018 Envois: 26 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 2 C'est pas un peu trop violent comme réaction? ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6582 Karma: 2606 En ligne ! Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 2

@Bolti

C'est pas un peu trop violent comme réaction?



Si Citation :Si Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 357 Karma: 1077 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 Qui fait le malin se prend un pain. Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 376 Karma: 526 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 Ne cherchez pas, le cerveau de cet abruti se trouve dans ses mains.

La disproportion du geste (même si on n’a pas le contexte). Ça me fout en rogne. anonyme_mouse Je viens d'arriver Inscrit le: 5/3/2018 Envois: 14 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 1 Idéal pour vomir sans salir Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3170 Karma: 13005 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 C'est très mal filmé. Le caméraman était peut-être bourré aussi (ou même pas). PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 505 Karma: 342 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 Gars bourré : "A toute à l'heure"

Videur : "Au revoir"

*claque*

Videur : "Je crois qu'il a comprit" zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 661 Karma: 1906 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 Je ne suis pas spécialiste mais je crois que cet homme a la cassecouillesterose Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4650 Karma: 4464 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 @Bolti

Non Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 127 Karma: 229 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 4 Très bonne maitrise du videur qui, dans son geste, met le mec KO et en PLS en même temps. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1137 Karma: 392 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 J'allais dire au départ:

"- Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas une claque mais juste une franche bousculade..."

Mais bon, j'ai mieux compris ensuite, la chute de la vidéo. benyc Je viens d'arriver Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 14 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 3 le videur dans toute sa splendeur comparable à certain représentant de l'ordre de chez nous ok le mec est bourré ok il lui casse les couille mais la réaction et complètement disproportionné par rapport à l'action, est franchement tout bourré que je suis je me relève et lui explique après aussi mon point de vue mais avec une pelle ce coup ci pour bien équilibrer les choses Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3739 Karma: 3823 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 On retrouve M Patate de la vidéo précédente Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2333 Karma: 7166 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0



C'est cool, il se fait du bouche-à-bouche tout seul à la fin... ^^' Bolti Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2018 Envois: 26 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0

@ouzvig

Citation :

@Bolti

C'est pas un peu trop violent comme réaction?



Si



Citation :

@Gudevski

@Bolti

Non



Merci pour vos réponses Citation :Citation :Merci pour vos réponses Assarkham Je m'installe Inscrit le: 11/4/2016 Envois: 143 Karma: 152 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 Il a eu un avertissement quand il a été poussé, il revient avec ses 30kg tout mouillé pour emmerder le videur, VAR confirme, il a mérité cette aide au sommeil McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 342 Karma: 288 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 @benyc

Le mec est videur justement, et non pas représentant des forces de l'ordre.

il a un boulot, le mec vient l'emmerder dans son boulot, vient se coller à lui en étant bourré, il le repousse pour garder sa zone de confort.

Après l'autre est une crevette, alors forcément il s'envole loin.



Ensuite la crevette se relève, et commence a tenter une intimidation / menace parce que forcément il a pas aimer cet affront.

le videur repousse la menace d'une claque.

Bon, la crevette forcément, elle tombe KO avec une claque.



J'ai vu des videurs bien plus violent pour moins que ca :

une insulte, et bam ! coup de poing dans le ventre, le mec se plie en deux parce qu'il a le souffle coupé, le videur enchaine avec un coup de genou dans les dents.

Bon c'était une époque où les portables n'existaient pas, alors on pouvait pas filmer... Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 802 Karma: 1490 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 Bolti Oui et non ! Oui et non ! logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 796 Karma: 773 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0

@benyc

franchement tout bourré que je suis je me relève et lui explique après aussi mon point de vue mais avec une pelle ce coup ci pour bien équilibrer les choses



Ah ouais , genre comme ça ?

Vous navigateur est trop vieux Citation :Ah ouais , genre comme ça ? gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 145 Karma: 139 Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 @Bolti

C'est disproportionné par rapport à la situation.

Mais ça m'étonne pas vraiment, c'est justement parce que le mec est deux fois moins gros que ça que le videur fait son malin.



Après si le mec bourré est pas bête, il peut légitimement porté plainte et se payer des vacances au frais du videur.

Et si il à des soins dentaires ou médicaux à faire, c'est le moment. gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 63 Karma: 61 En ligne ! Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0

@McMatrix

J'ai vu des videurs bien plus violent pour moins que ca :

une insulte, et bam ! coup de poing dans le ventre, le mec se plie en deux parce qu'il a le souffle coupé, le videur enchaine avec un coup de genou dans les dents.

Bon c'était une époque où les portables n'existaient pas, alors on pouvait pas filmer...



Ca m'a toujours épaté comment des comportements très dangereux deviennent magiquement admissibles parce que "j'ai connu pire dans le temps".

Un mec bourré n'a aucun tonus musculaire, tu le pousses en arrière il va se péter la nuque sur la moindre bordure, avant même que son oreille interne ralentie lui fasse comprendre qu'il doit contracter les muscles parce qu'il est en chute. Reflexes de survie élémentaire à zéro.

Coup de genoux dans les dents sur mec bourré= coup du lapin = danger très important de mort/paralysie.



Le videur avait bien d'autres facons de l'écarter. Citation :Ca m'a toujours épaté comment des comportements très dangereux deviennent magiquement admissibles parce que "j'ai connu pire dans le temps".Un mec bourré n'a aucun tonus musculaire, tu le pousses en arrière il va se péter la nuque sur la moindre bordure, avant même que son oreille interne ralentie lui fasse comprendre qu'il doit contracter les muscles parce qu'il est en chute. Reflexes de survie élémentaire à zéro.Coup de genoux dans les dents sur mec bourré= coup du lapin = danger très important de mort/paralysie.Le videur avait bien d'autres facons de l'écarter. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 312 Karma: 434 En ligne ! Re: Quand un homme bourré agace un videur Re: Quand un homme bourré agace un videur 0 @gunnar230



Ou alors le petit se rend compte qu'il ne sait pas boire en soirée et va se remettre en question ?



