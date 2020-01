Vidéo : « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happiness Posté par Wiliwilliam

Le magnifique spectacle de la nature par une belle journée ensoleillée.



Vidéo (1mn10s) : Lovely Day (Cyanide & Happiness)





chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3700 Karma: 3206 En ligne ! Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 1 NSFW !! Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 906 Karma: 822 En ligne ! Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 1

- Enfant de 10 ans





- Enfant de 10 ans

NSFH (Home) Non plus ^^ Dis Papa, pourquoi les fleurs sont méchantes avec cette abeille qui à l'air d'avoir mal ?NSFH (Home) Non plus ^^ qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 38 Karma: 61 Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 0 Ces abeilles... toutes les mêmes LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2677 Karma: 6620 En ligne ! Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 2 J'aime beaucoup la vignette Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3742 Karma: 3827 Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 1 Je ne regarderais plus cette pub sous le même angle :



ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 21 Karma: 70 Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 0 Les types arrivent quand même à faire passer des fleurs pour des gros gonzos qui gangbang de l'abeille... Balèze les gars.. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 314 Karma: 440 Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 1 Je n'ai rien compris sans les sous-titres. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7299 Karma: 4657 Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 0 Et dire qu'il faut les protéger... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3171 Karma: 13013 Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... Re: « Lovely Day », un nouvel épisode de Cyanide & Happin... 1 Et chaque printemps ces satanées plantes nous balancent la sauce à nous aussi.