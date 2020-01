Vidéo : Un homme au bord d'une falaise frappée par d'énormes vagues (Hawaï) Posté par Skwatek

Un homme se tient debout au bord d'une falaise frappée par d'énormes vagues près d'Honolulu.







Vidéo (2mn9s) : Homme sur une falaise vs Vagues





Auteur Conversation Infame_ZOD Kréatif Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5723 Karma: 6252 Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 2

J ai du chercher J ai du chercher lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1473 Karma: 2760 Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 4 En Bretagne on appelle ça un parisien. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4653 Karma: 4464 Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0 Quel intérêt ? S'il veut se suicider, c'est son problème; pas de quoi en faire un évènement. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2541 Karma: 7942 Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0 « Face à la mer

J'aurais dû grandir

Face contre terre

J'aurais pu mourir

Je me relève

Je prends mon dernier rêve » Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4653 Karma: 4464 Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 1 @lithit

Modère tes propos : de là à le traiter de parisien, c'est raciste. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3172 Karma: 13016 En ligne ! Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0



Petit malin... il espère peut-être tomber à l'eau pour se faire sauver par elles : Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10936 Karma: 8613 En ligne ! Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0 Faut pas lui en vouloir....depuis le temps qu'il attendait "sa" vague Brice Bobby_sixkiller Je viens d'arriver Inscrit le: 25/12/2017 Envois: 15 En ligne ! Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0 @Gudevski Poster ses photos sur instagram je suppose... ? Samten Je viens d'arriver Inscrit le: 20/8/2016 Envois: 15 En ligne ! Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0 Tout ça juste pour avoir quelques "likes" et avoir l'air "cool" auprès de ses followers ... les média sociaux sont vraiment une porte ouverte aux darwins awards ! Fumertuepas Je m'installe Inscrit le: 25/11/2013 Envois: 467 Karma: 378 En ligne ! Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... Re: Un homme au bord d'une falaise frappée par d&apo... 0 L'homme en question n'est pas le petit trait au milieu de l'écran que j'ai fixé pendant toute la vidéo.