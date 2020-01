Vidéo : Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle à roue Posté par Geo-graphic

Le musicien Andrey Vinogradov joue sa composition « Reverse Dance » à la vielle à roue. Je trouve ça assez hypnotisant à l'écoute, c'est super beau !







Vidéo (3mn39s) : Andrey Vinogradov « Reverse Dance » (Vielle à roue)





Auteur Conversation Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 254 Karma: 101 En ligne ! Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0 Il a de nombreuses cordes à son arc ... archet ... bref... Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 220 Karma: 150 Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0 Putain je viens de tomber amoureux



IL M'EN FAUT UNE

JE VAIS APPRENDRE. JE VAIS FAIRE DES CONCERTS



Je viens enfin de trouver un sens à ma vie. sherno Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 37 Karma: 108 En ligne ! Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0 Wow j'ai voyagé ! *_* Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4656 Karma: 4471 Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0

Pour ceux que ça intéresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vielle_%C3%A0_roue On a les mêmes en France.Pour ceux que ça intéresse DarkSun Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1181 Karma: 151 Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0 Autant il n'y a rien d'insolite, autant la vielle à roue... C'est juste magique ! Merci pour ce partage Toojo Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2014 Envois: 27 Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0

Sympa l'ambiance que ça dégage ! Les amateurs de Sea Of Thieves connaissent bien cet instrument ! mlb37000 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/5/2017 Envois: 16 Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0 Pour ceux qui aime la vielle à roue et le mélange des genres, je conseille d'aller voir le groupe France si il passe près de chez vous... Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 238 Karma: 155 En ligne ! Re: Andrey Vinogradov joue « Reverse Dance » à la vielle ... 0 il fait aussi le bruit d'orgue a 0,16 s et les percutions a 0,38s ???

j'ai un doute quand meme