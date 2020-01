Vidéo : Les internautes trollent la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye Posté par LeCromwell

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye propose désormais aux internautes, via son compte Twitter, de lui poser des questions en amont du Conseil des ministres. Une initiative rapidement détournée par les internautes qui s'en sont donné à cœur joie.



Vidéo (1mn45s) : Les internautes trollent Sibeth Ndiaye





Sur le même sujet :

Vidéo : Discussion WhatsApp entre les principaux dirigeants mondiaux Vidéo : Un politicien hongrois trollé pendant une conférence de presse Vidéo : Karine Le Marchand interviewe François Fillon (C'est Canteloup) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 242 Karma: 192 Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 1 Comme elle a réponse à tout, il ne devrait y avoir aucun problème. DarkSun Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1181 Karma: 151 Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 0 dehem Et puis au pire, on demandera à l'IGPN, ça sera forcément un accident malheureux... Et puis au pire, on demandera à l'IGPN, ça sera forcément un accident malheureux... Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7309 Karma: 4672 Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 3 A quelle heure sera publié Koreusity ? #ASKPPG Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7005 Karma: 17684 Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 0 La meilleure question posée:

Puisque vous assumez pleinement de mentir pour protéger le président, pourquoi devrions nous vous croire? dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 242 Karma: 192 Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 0 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3174 Karma: 13021 Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 0 @Baba-Yaga La seule vraie question qui compte. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2168 Karma: 4584 En ligne ! Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... Re: Les internautes trollent la porte-parole du gouvernem... 0 rire sur un sujet politique , c'est plutôt rare ; très bonne initiative ! ça change des sempiternelles agressions/violences verbales de niveau comptoir. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.