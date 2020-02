Vidéo : Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses jouets Posté par Bowane

Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses jouets près de son visage.



Vidéo (13s) : Un bébé apeuré par un pitbull





Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 360 Karma: 1101 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 11 Jamais un chien, quelque soit sa race ou sa docilité n'a été autorisé à s'approcher comme cela du visage de mes enfants.

A ce niveau là, c'est de l'inconscience...

A ce niveau là, c'est de l'inconscience...

12 commentaires Auteur Conversation Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 360 Karma: 1101 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 11 Jamais un chien, quelque soit sa race ou sa docilité n'a été autorisé à s'approcher comme cela du visage de mes enfants.

A ce niveau là, c'est de l'inconscience... jcm75 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 13 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 0 @Framby Tout est dit... Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3751 Karma: 3857 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 4 Le bébé réalise qu'il a les parents les plus inconscients de la terre. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1712 Karma: 2685 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 1 "Une femme offre un nouveau jouet a son chien mais il se trompe de jouet" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3089 Karma: 4444 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 0 Bah un pitbull ça n a qu une pression de la machoire d une tonne.. Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 471 Karma: 211 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 1 @Jinroh Perso entre un Pitbull et un petit roquet hargneux, j'aurai plus confiance dans le pit... greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1726 Karma: 1203 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 0 @Roulpops Même si c'est aussi un pit "hargneux" je suppose du coup ? On compare toutes choses égales par ailleurs n'est-ce pas? arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 167 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 0 @Framby Si c'est mon chien élevé depuis chiot, je n'y verrai aucun problème. Que ce soit a 10cm du sol ou a un mètre, si le chien veux s'en prendre a un enfant ça n'y change pas grand chose.

En 20 000 ans de domestication j'imagine que les chiens savent instinctivement ce que représente un bébé. Je pense que c'est le maître qui fait le chien mais je peux me tromper. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 360 Karma: 1101 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 2 @arrobaz Tu as beau connaître ton animal, tu ne sais pas comment il va réagir avec un enfant.

Tu peux très bien avoir un chien totalement docile et bien dressé, tu ne sais pas comment il va se comporter face à un enfant qui "va prendre sa place". La jalousie n'est pas un trait uniquement humain.

Sans parler de l'aspect jaloux, un enfant reste toujours imprévisible et tu ne sais pas comment réagira le chien à son tour.



Pour finir, quand tu vois à quel vitesse l'enfant peut être défiguré, si l'action se passe, ce sera trop tard et tu n'auras pas le temps d'intervenir... Le jeu en vaut-il la chandelle? Je ne pense pas. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7322 Karma: 4687 Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... Re: Un bébé est apeuré par un pitbull qui joue avec ses j... 0 "That's not your toy"

