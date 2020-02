Vidéo : L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-Uni Posté par Xouma

Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne après 47 ans. C'est l'heure de retirer le drapeau du Conseil européen à Bruxelles.



Vidéo (1mn) : Retrait du drapeau britannique





Vidéo : Un activiste ani-UE essaie de brûler le drapeau européen Image : Le drapeau européen après le référendum britannique



Au revoir Au revouâr...Au revoir

19 commentaires Auteur Conversation Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 910 Karma: 829 En ligne ! Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 4 Ils se sont entrainés pour ça, vous pensez ? FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 68 Karma: 83 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 6



Au revoir Au revouâr...Au revoir Po_Po_Po Je m'installe Inscrit le: 1/8/2016 Envois: 160 Karma: 207 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Le 31 il y avait des feux d'artifices dans ma rue À 23:00. En effet, ils sont sortis de l'Europe à l'heure européenne. Quelle ironie ! Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5061 Karma: 2872 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 1 @Anaon Pas la peine, un hallebardier et une lingère suffisent amplement. Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 471 Karma: 210 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Je m'attendais à ce qu'ils le jettent à la poubelle en partant raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 59 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Ca fout le cafard Lucidlynx Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2017 Envois: 17 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 On voit qui plie les draps à la maison. Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 446 Karma: 576 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Ils ont une démarche assez laide comme beaucoup de monde aujourd'hui.

Les pieds parallèles et droit, c'est beaucoup plus joli et naturel. ricolh Je masterise ! Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 2634 Karma: 326 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Peut-être que bientôt l'espace vacant sera remplacé par le drapeaux écossais Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 294 Karma: 375 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 "ohlala, c'est lequel déjà?"

"T'inquiete pas et prend en un au pif" New_Tella Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 126 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Whouaaaa c'était vraiment indispensable de filmer ça o_O psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 212 Karma: 426 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 quand on vous dit que c'est du cirque... Suedama Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2014 Envois: 88 Karma: 163 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0

Franchement, je pense que oui. Et pas qu'une fois haha. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3606 Karma: 2470 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 1 Au voleur ! Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 942 Karma: 1080 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 Il fallait au moins 2 personnes en costume cravatte + une équipe de caméra pour réaliser cette tâche.



Et dire que ce sont les impôts qui financent ces guignols.

La communication est vraiment plus importante que le bien commun.... Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2451 Karma: 1856 Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 L'heure de la libération a sonné pour le Royaume Uni, je leur souhaite de réussir!



L'UE vient de perdre son 4ème plus gros contributeur. On n'a pas finit de nous imposer l'austérité pour combler le puits sans fond...



C'est pour ceux qui restent que ça va être le plus dur... Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7021 Karma: 17721 En ligne ! Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0

Brexit: Les eurodéputés chantent pour le départ des Britanniques



Brexit: Les eurodéputés chantent pour le départ des Britanniques

Vous navigateur est trop vieux Brexit: Les eurodéputés chantent pour le départ des Britanniques flesh38 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2016 Envois: 15 En ligne ! Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... Re: L'Union européenne retire le drapeau du Royaume-... 0 L'homme qui porte le truc lourd et la femme qui plie et range le linge.