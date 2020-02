Vidéo : S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Posté par Xouma

Pendant une fête à Avoriaz, un homme s'est improvisé DJ sur une table de pique-nique recouverte de neige



Vidéo (1mn10s) : DJ Snow





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2172 Karma: 4601 Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige 1 Si un DJ est musicien , alors le mec des photocopies est écrivain ? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1569 Karma: 2424 En ligne ! Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige 5



Le petit coup de la machine à fumer : très bon !



Très crédible et surtout bon esprit. Ça va blaguer sur Guetta et autre DJ, mais perso ça m'a bien fait marré.Le petit coup de la machine à fumer : très bon !Très crédible et surtout bon esprit. Fumertuepas Je m'installe Inscrit le: 25/11/2013 Envois: 468 Karma: 389 Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige 1 Le mec avec qui t'as envie d'etre pote pour être sur de passer de bonnes soirées à te marrer.

Thumbs up. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3181 Karma: 13033 En ligne ! Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige 0 On s'y croirait ! OctoNorth Je viens d'arriver Inscrit le: 31/5/2015 Envois: 47 Karma: 65 En ligne ! Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige 0 dtclulu Ces DJ là font de très belles photocopies



La vidéo est déjà passée :



C2C - DMC DJ team World Champions 2005 set @C2Cdjs (Album Now Available) Ces DJ là font de très belles photocopiesLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=981363 C2C - DMC DJ team World Champions 2005 set @C2Cdjs (Album Now Available) Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3093 Karma: 4448 En ligne ! Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige Re: S'improviser DJ lors d'une soirée à la neige 0

