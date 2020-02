Vidéo : Bull Murray rejoue « Un jour sans fin » dans une publicité pour Jeep Posté par Koreus

Bull Murray rejoue « Un jour sans fin » dans une publicité pour Jeep diffusée lors du Super Bowl LIII



Vidéo (1mn2s) : Pub Jeep avec Bill Murray (Un jour sans fin)





Vidéo : Dégringolade d'une jeep Vidéo : Laver sa voiture quand tu as un chien

Wiliwilliam: 'Y a pas à dire, les pubs du Super Bowl sont souvent super bien foutues.

wilburn: Le petit "safety first" et le hiha qui suit est bon ^^

Barbatos: Citation : 'Y a pas à dire, les pubs du Super Bowl sont souvent super bien foutues.



Avec ce que ça a dû coûter, surtout en salaire pour Bill, y a intérêt

dtclulu: ce film est mythique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

et vive le jour de la marmotte !

Memelteam: C'est bull ou bill ? ^^

Quenelski:



Et du coup il essaye même plus de sauver le SDF, quel enculé ce mec !