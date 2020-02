Vidéo : La sieste la plus chère du monde au Super Bowl LIV Posté par Bowane

Un homme fait une sieste dans le stade pendant le déroulement du Super Bowl LIV.



Vidéo (14s) : Sieste au Super Bowl LIV





A ce prix là c'est plus du fanatisme, c'est de la grosse connerie. ..

8 100 dollars ?

Mmh.



Mmh.



LE sommeil n'a pas de prix quoi que pour lui . . .

65 326 places.

8 100$ le prix moyen d'une place

65 326 x 8 100...529 140 600 ($)

Le Hard Rock Stadium selon wiki c'est 65 326 places.
65 326 places.
8 100$ le prix moyen d'une place
65 326 x 8 100...529 140 600 ($)
J'imagine même pas la guerre que doivent se livrer les stades chaque année pour savoir qui va accueillir la finale du Superbowl

A ce prix là c'est plus du fanatisme, c'est de la grosse connerie. ..

rien d'extraordinaire il dort pendant le match pour être en forme pendant les pages de pubs:p

Effectivement ça fait super cher, mais à ce niveau de prix, ce sont plus forcément des passionnés mais juste des mecs qui ont les moyens.. Et qui achètent le ticket, parce qu'ils ont les moyens et que ça fait style.

Et faut pas oublier également les tickets offerts par les sociétés..

Il n'a su gérer la beuverie d'avant match. Dommage pour lui.



Qui a dit qu'il était endormi ?

En mode balec le mec ! Il a du être invité ^^

Je suis entièrement d'accord, mais tant qu'il y aura des gens pour acheter...

Il est peut-être aveugle et apprécie beaucoup le spectacle.

Sieste ou décuvage ?