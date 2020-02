Vidéo : Nandi Bushell, une petite fille de 9 ans, s'éclate à la batterie

Posté par Bowane



Nandi Bushell, 9 ans, s'éclate à la batterie sur le morceau « No one Knows » de Queens of the Stone Age. C'est ce qu'on appelle avoir le rythme dans la peau.





