Vidéo : Une buse passe un sale quart d'heure dans un poulailler Posté par Xouma

Une buse s'est invitée dans un poulailler. Mauvaise idée.



Vidéo () : Une buse dans un poulailler





En parlant de buse, je suis allé chercher pourquoi « triple buse » ou pourquoi considère t'on qu'une buse est idiote.

La réputation de ce rapace vient du fait qu'autrefois, les fauconniers ne parvenaient pas à les dresser, et ils ont donc considéré que la buse était un animal stupide. En ajoutant "triple", on insiste ainsi lourdement sur la stupidité.

Voila c'est pour les curieux et c'est gratuit.

La réputation de ce rapace vient du fait qu’autrefois, les fauconniers ne parvenaient pas à les dresser, et ils ont donc considéré que la buse était un animal stupide. En ajoutant "triple", on insiste ainsi lourdement sur la stupidité.



Voila c’est pour les curieux et c’est gratuit. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 554 Karma: 1114 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 8 Oui enfin il vient la secourir après avoir bien pris le temps de la filmer se faire défoncer par la team KFC.

14 commentaires Auteur Conversation DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 554 Karma: 1114 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 8 Oui enfin il vient la secourir après avoir bien pris le temps de la filmer se faire défoncer par la team KFC. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1170 Karma: 1994 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 @Xouma tu es sûr que c'est une buse ? on dirait pas... #troll Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4666 Karma: 4474 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Pas étonnant quand on connait les poules; rien ne leur résiste : vers, serpents, moineaux et même petit chien s'il vient les embêter; alors une buse...

La réputation de ce rapace vient du fait qu'autrefois, les fauconniers ne parvenaient pas à les dresser, et ils ont donc considéré que la buse était un animal stupide. En ajoutant "triple", on insiste ainsi lourdement sur la stupidité.

Voila c'est pour les curieux et c'est gratuit. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 508 Karma: 365 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Mais quelle buse cette buse LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1472 Karma: 947 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 5 Elle, elle a clairement pas encore joué à un Zelda ... corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 764 Karma: 1921 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Le comportement de ces poules, c'est vraiment a..busé Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 928 Karma: 500 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 1

Voila c’est pour les curieux et c’est gratuit. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 508 Karma: 365 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Mais quelle buse cette buse LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1472 Karma: 947 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 5 Elle, elle a clairement pas encore joué à un Zelda ... corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 764 Karma: 1921 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Le comportement de ces poules, c'est vraiment a..busé Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 928 Karma: 500 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 1



Cette vidéo est approuvée par: guzzy Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2011 Envois: 55 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Triple buse ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1572 Karma: 2438 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 les fauconniers ne parvenaient pas à les dresser, et ils ont donc considéré que la buse était un animal stupide.

Alors qu'au contraire, les animaux qui se laisse dresser, sont souvent moins intelligent que ceux qui ne le font pas.



D'où l'article expliquant qu'une vache est intelligente. Et surtout moins bête qu'un cheval, mais là on va se taper tous les amoureux des chevaux qui ne vont pas être content, pourtant...



https://www.planeteanimal.com/les-5-animaux-les-plus-intelligents-du-monde-624.html



Citation :Alors qu'au contraire, les animaux qui se laisse dresser, sont souvent moins intelligent que ceux qui ne le font pas.D'où l'article expliquant qu'une vache est intelligente. Et surtout moins bête qu'un cheval, mais là on va se taper tous les amoureux des chevaux qui ne vont pas être content, pourtant... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1572 Karma: 2438 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 1 Perso, j'aime beaucoup les oiseaux.



Voir la façon dont il rigole face à l’état de la buse à la fin.



Je n'ai pas trouvé cela très drôle.



Pour rester positif, je dirais qu'au moins il l'a sortie de là. aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6045 Karma: 491 Re: Une buse passe un sale quart d'heure dans un pou... 0 Pareil j'ai direct pensé à Zelda !