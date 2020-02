Vidéo : À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute l'eau s'évaporait ? Posté par 365wanda

Dans ce remake d'une vidéo de la NASA de 2008, le planétologue James O'Donoghue nous montre à quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute l'eau des océans s'évaporait.



Vidéo (52s) : La surface de la Terre sans eau





Auteur Conversation DoctorZaius Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2019 Envois: 21 Karma: 90 Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 0 C'est quand même très très mal fait de s'imaginer que les arbres vont rester verts et luxuriants... à part avoir fait un fading du bleu au brun sur les océans en fonction du relief des fonds marins le mec s'est quand même pas cassé le cul... Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 195 Karma: 317 Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 1 Purée dès 40m c'est la fin du Brexit. Boris, help us ! Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 8998 Karma: 196 Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 2

@DoctorZaius

C'est quand même très très mal fait de s'imaginer que les arbres vont rester verts et luxuriants... à part avoir fait un fading du bleu au brun sur les océans le mec s'est quand même pas cassé le cul...



LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2692 Karma: 6641 En ligne ! Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 0 C'est pas un remake de Mad Max? cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 328 Karma: 75 Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 0 il faudrait la même vidéo mais avec l'augmentation du niveau des mers comme ce qu'il est en train de se passer nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 549 Karma: 730 En ligne ! Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 0 Dans les dernières secondes j'essayais de deviner les endroits les plus profonds de notre Terre. En recherchant j'ai pu m'apercevoir que l'endroit le plus profond de la croute terrestre c'est la Fosse des Mariannes (Pacifique NO) à 11km de profondeur. rollBC Je m'installe Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 491 Karma: 418 En ligne ! Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... Re: À quoi ressemblerait la surface de la Terre si toute ... 0

Comme si toute la flotte se barrait en oubliant les glaces Ils ont oublié le Groenland et le pole sud les petits distraits.Comme si toute la flotte se barrait en oubliant les glaces