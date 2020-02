Vidéo : Un cavalier fait un 360° sur un cheval Posté par Koreus

Un homme essaie de dompter un cheval et réalise un joli trick malgré lui.



Vidéo (5s) : Faire un 360° à cheval





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cheval aide une cavalière Vidéo : Un cheval se met à courir avec un cavalier pas assez expérimenté (POV) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation truthfly Je m'installe Inscrit le: 8/3/2013 Envois: 114 Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 5 Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 129 Karma: 339 Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 3



Vous navigateur est trop vieux Legolas approves ! alprer Je suis accro Inscrit le: 14/12/2013 Envois: 676 Karma: 346 Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 0

Mal de dos : 5 exercices pour soulager le mal de dos et éviter la hernie discale et la sciatique Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3186 Karma: 13045 En ligne ! Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 0 @Mangez-moi J'ai pensé tout pareil.



En tout cas c'est un joli trick ! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 118 Karma: 339 Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 0 Joli !!

Bon, ca doit faire mal aux couilles... mais joli !! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2546 Karma: 7971 Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 0



Vous navigateur est trop vieux Et c'est un bel amortie sur les ... corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 766 Karma: 1924 Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval Re: Un cavalier fait un 360° sur un cheval 0 - Chérie, j'ai besoin de me détendre un peu...

je vais faire un tour de cheval !! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.