Vidéo : Un homme contacte la Station spatiale internationale avec une radio amateur Posté par Koreus

Un homme parvient à contacter la Station spatiale internationale avec une radio amateur.



Vidéo (2mn45s) : Un homme contacte l'ISS avec une radio amateur





Vidéo : Thomas Pesquet et les dangers de l'ISS Vidéo : Visite guidée de l'ISS Vidéo : Chris Hadfield chante Space Oddity

zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1075 Karma: 1283 Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 0 Un équipement de haut vol WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2547 Karma: 7974 Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 0 Et moi qui a du mal à avoir rien que la 3g chez moi... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3096 Karma: 4451 En ligne ! Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 2





Une antenne biflaire...ça s inventes pas... Quand vous lisez radio amateur vous vous imaginez surement le pequin du coin qui a rafistolé un radio avec un cintre...pas du tout..les mecs n ont souvent d amateur que le nom...Une antenne biflaire...ça s inventes pas... Alex333 Help Desk Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25522 Karma: 12801 Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 1

J'avais eu trop peur d'avoir fait des écoutes illégales et que la police vienne me chercher Me rappel la fois où petit j'allume mon talky walky dans le jardin. j'étais tombé sur des gens qui parlaient de choses professionnelles.J'avais eu trop peur d'avoir fait des écoutes illégales et que la police vienne me chercher Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3187 Karma: 13047 Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 1 @Jinroh Tu veux dire qu'avec la CB que j'ai installé dans mon 4x4 je peux pas faire ça ? Zut ! Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1142 Karma: 393 En ligne ! Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 0 Je comprends l'anglais, hein??? Mais je dirais quand même :

"Yes, my flowers are beautiful". GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 12 En ligne ! Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 0 J'ai pas tout compris au dialogue..

Mais à un moment il lui a dit:

"écoute tu ne peux pas revenir sur terre avec cette coupe de cheveux !" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3096 Karma: 4451 En ligne ! Re: Un homme contacte la Station spatiale internationale ... 0 @Barbatos non mais par contre tu peux faire des visus dans les environs de ton QTH...