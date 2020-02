Vidéo : Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica Posté par Skwatek

Au cours d'un jeu japonais, un homme souffle sa douleur dans un harmonica après avoir reçu un coup de poêle dans une jambe.







Vidéo (10s) : Douleur à l'harmonica





Vidéo : Un aspirateur rencontre un harmonica Vidéo : Un Japonais essaie de prononcer le mot « Massachusetts » Vidéo : Un bras de fer sans péter



Marche pas bien leur truc...



Je me suis fait démolir.



J'ai testé sur ma femme !Marche pas bien leur truc...Je me suis fait démolir.Ça doit être parce que j'ai oublié l'harmonica.

10 commentaires Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1575 Karma: 2467 Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica



Marche pas bien leur truc...



Je me suis fait démolir.



Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 804 Karma: 1490 Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica 0 C'est excellent !!!! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3189 Karma: 13051 En ligne ! Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica 0 Le do de soulagement... Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 81 Karma: 168 Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica 2 On critique souvent leurs émissions mais franchement y'a pas à dire, ils savent vraiment s'éclater.



Dans ce cas précis, le genoux. oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 217 Karma: 235 Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica 0 Moi quand je joue de l'harmonica devant mon chien, il me jappe au nez. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3097 Karma: 4457 Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica Re: Un Japonais exprime sa douleur à l'harmonica 0 La vraie douleur de l harmonica, c est celle qui t arrache les poils de la moustache un jour de levres gercées.

