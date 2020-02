Vidéo : Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein à scooter (Inde) Posté par Skwatek

Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein de leur scooter à 4 roues dans une station-service à Baloda Bazar, en Inde.







Vidéo (1mn29s) : Frères siamois à scooter





Sur le même sujet :

Vidéo : Mauvais timing pour une pub Hungry Jack's Vidéo : Les jumeaux siamois Image : Soeurs siamoises Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation DjPfrshprncOMJD Je suis accro Inscrit le: 19/1/2010 Envois: 503 Re: Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein ... Re: Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein ... 0 L'hydre indien fait le plein de sa charette de l'enfer. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2178 Karma: 4615 Re: Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein ... Re: Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein ... 0 et dire qu'il y en a qui se plaignent de tout et rien ...

pfff.... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 663 Karma: 1935 En ligne ! Re: Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein ... Re: Les frères siamois Shivnath et Shivram font le plein ... 0 Alors les pro de la blague sur Koreus, ça fait moins les malins hein! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.