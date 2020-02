Vidéo : Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatrice (Bangladesh) Posté par Skwatek

Des pompiers utilisent une nacelle élévatrice pour venir en aide à un petit chat qui est bloqué depuis deux jours à plusieurs mètres de hauteur sur le rebord d'un immeuble à Chittagong, au Bangladesh.





Vidéo (4mn43s) : Sauvetage d'un chat avec une nacelle élévatrice





Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2549 Karma: 7989 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 2



Ce serait pas mal s'ils pouvaient profiter de la nacelle pour revoir le réseaux électrique :



Ce serait pas mal s'ils pouvaient profiter de la nacelle pour revoir le réseaux électrique : LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2704 Karma: 6664 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Ah c'est donc au Bangladesh que l'homme invisible a pris sa retraite, excellent! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1061 Karma: 1704 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 3

La vidéo est déjà passée :



Saving cat ça ne vaut pas la version Russe:La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic123427.html Saving cat Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3192 Karma: 13060 En ligne ! Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 @WeWereOnABreak Priorités !



En tout cas, joli. Voilà une bon spectacle qui donne envie d'applaudir !



(mais comment le chat s'est retrouvé là à la base ??) Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 805 Karma: 1490 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Une vidéo qui fait du bien ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1578 Karma: 2502 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Une vidéo qui fait du bien !

@Miribo



Ça faisait quand même 2 jours que le chat attendait....



Devait sérieusement avoir la dalle / soif le bestiau.





Mais oui ! Tout est bien qui finit bien. Citation :Ça faisait quand même 2 jours que le chat attendait....Devait sérieusement avoir la dalle / soif le bestiau.Mais oui ! Tout est bien qui finit bien. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1595 Karma: 1276 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Les chats ont vraiment asservi l'espèce humaine, plus aucun doute. y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 9 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Pays tres pauvre, magnifique, avec des gens simples dont on n etend jamais parler. Ca fait zizir vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 35 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Ils ont récupéré la viande qui a tenté de s'enfuir : A TABLE ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1326 Karma: 2236 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 Les mecs en bas : "Le chat ! Le chat !"





Kiss Cool - Le lapin 1 (1995) fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1193 Karma: 2047 En ligne ! Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 1

C'est pas comme s'il y avait une ouverture sur le côté...







EDIT:



@tryfax C'est sûr ! Mais tu envoies un pompier bien équipé et ça passe... surtout qu'ils ont l'habitude de Il n'y a que moi qui trouve que les moyens sont excessifs pour faire descendre un chat ?!C'est pas comme s'il y avait une ouverture sur le côté...EDIT:C'est sûr ! Mais tu envoies un pompier bien équipé et ça passe... surtout qu'ils ont l'habitude de passer à travers des échelles tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2217 Karma: 2562 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 @fluffy oué enfin niveau sécurité mieux vaut la nacelle, perso je serais pas descendu par la fenêtre en risquant ma vie pour un chat. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 481 Karma: 856 En ligne ! Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0

Et puis, c'est intelligent je trouve, d'avoir mis la nacelle sans y mettre un humain. Comme ca, le chat se débrouille, et aucun humain n'est mis en danger.



Bon, après, ils auraient aussi pu le laisser où il était.

Il ne serait pas mort de faim, il aurait fini par sauter, et découvrir qu'il ne se faisait pas trop mal. (les chats peuvent ralentir leur vitesse en chute libre à 60km/h)

Bah, ca leur fait de l'exercice aux pompiers... J'espère juste qu'ils n'ont pas retiré ou mis en retard d'autres interventions pour ca.Et puis, c'est intelligent je trouve, d'avoir mis la nacelle sans y mettre un humain. Comme ca, le chat se débrouille, et aucun humain n'est mis en danger.Bon, après, ils auraient aussi pu le laisser où il était.Il ne serait pas mort de faim, il aurait fini par sauter, et découvrir qu'il ne se faisait pas trop mal. (les chats peuvent ralentir leur vitesse en chute libre à 60km/h) sireo Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2010 Envois: 82 Karma: 102 Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... Re: Des pompiers sauvent un chat avec une nacelle élévatr... 0 @GerardLeBarbare EPIC! je ne connaissais pas, je suis plié de rire! haha