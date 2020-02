Vidéo : La perception du mouvement et de la vitesse à l'intérieur d'une cabine de train Posté par Koreus

Ce train va vite ou lentement ? Notre perception de la vitesse change en fonction du zoom de la caméra.



Vidéo (38s) : Illusion de la vitesse perçue (Train)





Sur le même sujet :

Vidéo : « L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat » en 4K 60 fps Vidéo : Un enfant s'amuse sans console dans un train ! Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation JCM77 Je m'installe Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 412 Karma: 405 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 2 Sympa comme expérience !



En observant bien, le zoom « aplatit » l’image. Les poteaux caténaires par exemple semblent bien plus proche les uns des autres, alors qu’il y a toujours 3 secondes entre chaque. En grand angle, ces poteaux semblent bien plus espacés pour la même durée entre chaque.



Oui, j’ai la passion de l’analyse de vidéo ... lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 165 Karma: 323 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 0

Mais je me demande si on serait pas en train de nous mener en bateau avec un fake ? Wow, impressionant.Mais je me demande si on serait pas en train de nous mener en bateau avec un fake ? La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 533 Karma: 2212 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 2 Du coup, ça peut expliquer les retards de la SNCF? -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3092 Karma: 820 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 0

Cela dit la vidéo est bien faite. C'est très logique. Les trucs loin (donc petits) se rapprochent visuellement plus lentement que les poteaux sur le côté qui défilent à la vitesse du train, parce que la distance qu'ils parcourent nous paraît plus petite aussi.Cela dit la vidéo est bien faite. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 351 Karma: 2038 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 0

@La_Koukouille

Du coup, ça peut expliquer les retards de la SNCF?

C'est une théorie intéressante. Le siège du conducteur serait trop reculé, ce qui lui donnerait une fausse impression de vitesse.

Il suffirait donc de rapprocher le siège du pare-brise pour qu'il n'y ait plus jamais de retard !



Bigre, je vais de ce pas poser un brevet, c'est la richesse assurée ! Citation :C'est une théorie intéressante. Le siège du conducteur serait trop reculé, ce qui lui donnerait une fausse impression de vitesse.Il suffirait donc de rapprocher le siège du pare-brise pour qu'il n'y ait plus jamais de retard !Bigre, je vais de ce pas poser un brevet, c'est la richesse assurée ! Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 151 Karma: 168 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 0

Pareil!Vu d'en haut il a carrément l'air de se traîner! Pareil!Vu d'en haut il a carrément l'air de se traîner! coincoin420 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 37 Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 0 c'est pas le zoom mais le cadrage [img]https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcQj75f32aCFC8679TjM98t8YiQkAWJoVaWFeLdtCmupE5_zN-nqyz1yegc%26s&sp=ad9a38689d0b0f8c6e2d3bfc6b3901af&anticache=432458[/img] Denden Je viens d'arriver Inscrit le: 15/1/2019 Envois: 21 En ligne ! Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... Re: La perception du mouvement et de la vitesse à l'... 0 C'est le même effet que lorsque sur l'autoroute, tu regardes les lignes au sol juste à côté de la voiture, et au loin. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.