Vidéo : Un motard à contresens sur une autoroute pour échapper à des voleurs (Brésil) Posté par Skwatek

Au Brésil, un motard circulant au guidon d'une Triumph Tiger 800 fait demi-tour et roule à contresens sur une autoroute pour échapper à des voleurs à moto.





Vidéo (4mn22s) : Motard à contresens pour échapper à des voleurs





Vidéo : Un voleur de moto se fait tirer dessus Vidéo : Il filme 4 personnes qui tentent de voler sa moto devant chez lui Vidéo : À contresens sur l'autoroute à mobylette Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1580 Karma: 2505 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 1 Chaud !



Le mec il tient plus à sa moto qu'à sa vie !



Parce que plus de 160 Km/h à contre sens...





J'ai beau être motard, j'ai mal. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 482 Karma: 857 En ligne ! Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 1 C'est moi, ou à ce niveau, les voleurs tiennent plus lieu d'excuse pour faire une ENORME connerie que de motivation première ?



Je n'y connais pas grand chose en moto, mais s'il avait voulu s'enfuir, il aurait aussi pu le faire en accélérant, et/ou en allant sur des petits chemins où une moto chargée de 2 personnes n'aurait pas pu le suivre.

Il aurait aussi pu quitter l'autoroute largement plus tôt.



Bref, c'est clairement la faute du motard, comme d'habitude. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 535 Karma: 2220 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 2 Si ça se trouve, ils se sont juste arrêté pour lui dire qu'il avait un feu cassé. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3193 Karma: 13060 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 0 Wiiip

Citation : Je n'y connais pas grand chose en moto, mais s'il avait voulu s'enfuir, il aurait aussi pu le faire en accélérant, et/ou en allant sur des petits chemins où une moto chargée de 2 personnes n'aurait pas pu le suivre.

Il aurait aussi pu quitter l'autoroute largement plus tôt.



Il conduit une Tiger 800, donc une moto Trail, donc on pourrait supposer qu'il puisse couper à travers champs là où les autres, à deux sur une je-sais-pas-quoi ne pourraient pas suivre. Mais c'est à croire que les gens qui achètent des Trails aiment bien rester sur l'asphalte



En tout cas, oui, sacrée prise de risque... c'est qu'il roule longtemps à contre-sens en plus ! Après, est-ce qu'essayer de semer les types aurait été plus efficace... je sais pas. Citation :Il conduit une Tiger 800, donc une moto Trail, donc on pourrait supposer qu'il puisse couper à travers champs là où les autres, à deux sur une je-sais-pas-quoi ne pourraient pas suivre. Mais c'est à croire que les gens qui achètent des Trails aiment bien rester sur l'asphalteEn tout cas, oui, sacrée prise de risque... c'est qu'il roule longtemps à contre-sens en plus ! Après, est-ce qu'essayer de semer les types aurait été plus efficace... je sais pas. truthfly Je m'installe Inscrit le: 8/3/2013 Envois: 124 Karma: 56 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 0 Quand ta une Triumph Tiger 800 , et que les voleurs ils ont une vieille moto avec des freins à tambour , ta juste un gros coup de gaz à mettre et c'est réglée non ?



après je suis pas motard et je n'ai jamais était menacé par une arme à feux ......... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1244 Karma: 5328 En ligne ! Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 1 C'était une journée plutôt banale, que Eduardo Pimenta kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1580 Karma: 2505 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 3 @truthfly

@Wiiip

@Barbatos



Vous oubliez un petit détail.



Au brésil, les voleurs sont armés.



Donc grosse moto ou pas... Un tir et t'as plus rien. thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 2901 Karma: 2068 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 0 Vu l'état de la route, ça aurait pu être la Belgique Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1576 Karma: 943 Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... Re: Un motard à contresens sur une autoroute pour échappe... 0 Ils ne voulaient pas lui voler la moto mais seulement l'admirer, pfff.





J'ai trouvé le motard vraiment inconscient alors qu'il pouvait faire une pointe de vitesse et les semer vu la différence de puissance entre sa moto et celle des voleurs même si ceux-ci étaient peut-être armés.

En tout cas, il y avait autre chose a faire que de créer un carambolage.



@thazhok



en Wallonie surtout.



@kpouer



