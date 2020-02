Vidéo : Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Posté par Skwatek

Un mouton aide son éleveur à sortir de son enclos. Sympa !





Vidéo (18s) : Un mouton aide un éleveur





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3194 Karma: 13062 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 2 C'est vrai que c'est sacrément sympa de la part du mouton. Ces moments d'entraide homme-animal, cette empathie, cette sympathie, c'est vraiment beau à voir et ça nous rappelle que notre relation avec les animaux peut vraiment être très saine.



Bref, de très belles images à voir. Bravo. Merci Koreus pour ce partage. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1598 Karma: 1280 En ligne ! Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 3 Pour être plus précis c'est une brebis, et la main aux fesses n'a juste pas été appréciée. #meehtoo logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 817 Karma: 831 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 3

Vous navigateur est trop vieux Le lendemain Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 131 Karma: 355 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 Le rouge ne passe pas Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 369 Karma: 564 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 L'eleveur rentre ensuite chez lui pour visionner les images de video-surveillance, identifie le fautif, et paye un kebab a toute sa famille. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 483 Karma: 859 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 On se croirait dans le métro parisien :

"T'as osé me frôler les fesses ? Je vais te tuer !" Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1767 Karma: 2778 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1613 Karma: 833 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 Mine de rien ça doit secouer un peu..j'ai mal pour lui. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2550 Karma: 7991 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 C'est quand même flexible une colonne vertébrale. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10282 Karma: 3586 Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 0 Le père est dans l'enclos des moutons. Vous le reconnaitrez, c'est celui qui a un bonnet sur la tête. AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11496 Karma: 2124 En ligne ! Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos Re: Un mouton aide un éleveur à sortir d'un enclos 1 lire la description puis regarder la video est un délice! xD la meilleure description!