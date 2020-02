Vidéo : Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aimants Posté par gilino

Un pendule en carton avec plusieurs aimants à polarité inversée qui provoquent un mouvement chaotique.



Vidéo (45s) : Pendule chaotique





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3197 Karma: 13073 En ligne ! Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 1 On peut presque l'entendre :



"Euh.... non.... rrrraaaaah !!! nooooon !!!....par ici.... non... aaah !.... beurk !!" alvein Je masterise ! Inscrit le: 15/1/2014 Envois: 2448 Karma: 951 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 4 Et? est-ce qu'on atteint un point de stabilité? le mec est sur le point de mettre en place un mouvement perpétuel Gen-X Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2005 Envois: 85 Karma: 165 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0 @alvein Pff, tu m'as devancé, j'me posais la même question Rodhar Je masterise ! Inscrit le: 6/1/2008 Envois: 2525 Karma: 68 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 1

@alvein

Et? est-ce qu'on atteint un point de stabilité? le mec est sur le point de mettre en place un mouvement perpétuel



Quand les aimants vont faiblir oui, ou si il se trouve dans une zone ou toutes les forces s'annulent il va rester immobile. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1246 Karma: 5367 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 2

@alvein

Et? est-ce qu'on atteint un point de stabilité?



Oui :

Au sens large, un pendule consiste en une masse contrainte, lâchée dans un champ de force (ici, un champ difforme qui mixe électromagnétisme et gravité, plus complexe que le champ de pesanteur usuel, mais l'idée reste la même )

La masse se contente alors de convertir, balancement après balancement, son énergie potentielle en énergie cinétique, en perdant à chaque fois un peu d'énergie par frottements, jusqu'à atteindre un point de stabilité.



@Rodhar



Non, le pendule atteindra une stabilité même si la durée de vie des aimants était infinie (d'ailleurs, à l'échelle de temps de cette expérience, on peut considérer qu'elle l'est)



Citation :

@Pierrickz

J'imagine qu'il va se stabiliser entre 3 aimants, probablement pas toujours les mêmes.





Yep, et c'est ce que cette vidéo tente surtout d'illustrer : l'aspect chaotique de la trajectoire. Pas l'apparence "perpétuelle" du mouvement Pierrickz Je viens d'arriver Inscrit le: 5/5/2017 Envois: 38 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0 J'imagine qu'il va se stabiliser entre 3 aimants, probablement pas toujours les mêmes.



Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3099 Karma: 4469 En ligne ! Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0 Rien que pour la magie des com' rageux que je vais recevoir...

"Ah ben le mouvement perpetuel existe!!! On pourrait etre autone en energie GRATUITE et VERTE" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2553 Karma: 8002 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0 Allez encore se malaise de classe qui revient quand j'étais le seul à pas comprendre l'effet woaw de l'expérience. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 352 Karma: 2041 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0

@Jinroh

"Ah ben le mouvement perpetuel existe!!! On pourrait etre autone en energie GRATUITE et VERTE"

Bordel, comment on peut écrire des conneries pareilles ? Ça ne veut rien dire, "être autone". Merde à la fin ! Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 484 Karma: 862 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0 @alvein

Rhaaaaaaa !



C'est bien d'être curieux, ouvert aux idées nouvelles, toussa...

Mais le postulat de base de la réflexion devrait être :

- le mouvement perpétuel est impossible s'il y a des frottements



-> donc le truc fini par s'arrêter



La seule question devient :

- où est-ce qu'il s'arrête ?



Et là, vous avez le droit d'être ouvert aux nouvelles idées et imaginer qu'il ne s'arrête nul part.

Mais la conservation de l'énergie, ce n'est pas une théorie vraie jusqu'à preuve du contraire, c'est un postulat de base !

Vous aurez éventuellement le droit de commencer à remettre en question les postulats de base quand vous en aurez compris la démonstration.



Enfin, zut quoi, c'est comme chercher s'il n'y aurait pas moyen que 2+2 fassent 5. TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3711 Karma: 2038 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0

@dylsexique

Yep, et c'est ce que cette vidéo tente surtout d'illustrer : l'aspect chaotique de la trajectoire. Pas l'apparence "perpétuelle" du mouvement



Et encore il ne démontre pas l'aspect chaotique, pour cela il aurait fallut lancer deux pendules identiques et attendre de voir les trajectoires se modifier à cause des variations minimes lors du lancement. Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 222 Karma: 311 Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... Re: Le mouvement chaotique d'un pendule avec des aim... 0



Pour ceux qui auraient tendance à y croire (et pour les autres aussi d'ailleurs) je vous conseille d'aller voir ceci :



Pour ceux qui auraient tendance à y croire (et pour les autres aussi d'ailleurs) je vous conseille d'aller voir ceci :

Le mouvement perpétuel magnétique : pourquoi ça marche pas ? - Monsieur Bidouille De toute la vidéo le montre bien, au départ le pendule a des mouvements rapides sur toute la zone des aimants avec son énergie de départ, puis petit à petit la zone sur laquelle il se balade se réduit et à la toute fin de la vidéo il est en train de s'arrêter. La vidéo coupe un poil trop tôt mais avec quelques secondes de plus on l'aurait vu s'arrêter (ça aurait pas été plus mal pour bien montrer qu'il n'y a pas mouvement perpétuel).Pour ceux qui auraient tendance à y croire (et pour les autres aussi d'ailleurs) je vous conseille d'aller voir ceci :Le mouvement perpétuel magnétique : pourquoi ça marche pas ? - Monsieur Bidouille