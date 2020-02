Vidéo : Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dans un conteneur de quarantaine Posté par Koreus

En Chine, deux personnes en combinaison aident à évacuer un couple touché par le coronavirus.



Vidéo (44s) : Un couple évacué dans un conteneur de quarantaine #coronavirus

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 142 Karma: 143 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 1 Ben quoi ? Ils sont partis en boîte... Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3767 Karma: 3914 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 2 Direction l'incinérateur? dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 185 Karma: 131 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 1 C’est du n'importe quoi..



Si on devait enfermé tout ceux qui présente un symptôme d’une maladie quelconque contagieuse,on pourrait voir des conteneurs maritime traverser les villes et les remplir tout les jours. Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 171 Karma: 311 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 0 il veut la couper en deux à la serrer comme ça ? Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 382 Karma: 530 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 0 Ils sont sympas, ils s'étaient mis en rose pour paraitre plus mignons ! Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 264 Karma: 329 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 0 J'ai vraiment du mal à comprendre tout le foin autour de cette épidémie, ce virus n'est pas très facilement transmissible puisqu'il faut un contact rapproché et la létalité est aux alentours de 2% si on se fie aux chiffres officiels donc cela reste raisonnable.

Du coup pourquoi est-ce qu'on en vient à prendre des mesures tellement drastiques qu'on met plusieurs dizaines de millions de personnes en quarantaine quitte à ralentir l'économie d'une des plus grandes puissances mondiales au point de carrément faire chuter même les cours du pétrole?

Est-ce que quelque chose m'échappe? Les autorités anticipent des risques de mutation du virus amenant à une plus grande transmissibilité ou létalité? Ou alors les chiffres officiels sont totalement faux et l'épidémie est bien pire? Ou encore on est dans un monde devenu tellement con que les autorités sont contraintes de sur réagir pour éviter que la panique se propage via toutes ces grognasses de Karen sur les réseaux sociaux? Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 486 Karma: 863 Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 0 Les hurlements sont vachement réalistes dans ce film. ultranawak Je m'installe Inscrit le: 12/1/2011 Envois: 187 Karma: 328 En ligne ! Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... Re: Un couplé contaminé par le coronavirus est évacué dan... 0

@Maurice95

J'ai vraiment du mal à comprendre tout le foin autour de cette épidémie, ce virus n'est pas très facilement transmissible puisqu'il faut un contact rapproché et la létalité est aux alentours de 2% si on se fie aux chiffres officiels donc cela reste raisonnable.

Du coup pourquoi est-ce qu'on en vient à prendre des mesures tellement drastiques qu'on met plusieurs dizaines de millions de personnes en quarantaine quitte à ralentir l'économie d'une des plus grandes puissances mondiales au point de carrément faire chuter même les cours du pétrole?

Est-ce que quelque chose m'échappe? Les autorités anticipent des risques de mutation du virus amenant à une plus grande transmissibilité ou létalité? Ou alors les chiffres officiels sont totalement faux et l'épidémie est bien pire? Ou encore on est dans un monde devenu tellement con que les autorités sont contraintes de sur réagir pour éviter que la panique se propage via toutes ces grognasses de Karen sur les réseaux sociaux?



Je n'ai pas tout suivi, mais là où il y a tout un foin autour de cette épidémie, c'est que personne ne parle des cas de guérisons.

Dans l'imaginaire collectif, si on ne peut pas guérir du Coronavirus, c'est qu'il va continuer à se propager (coucou Plague Inc.) et tout le monde finira par être contaminé et vu qu'on en guérit pas, on risque tous d'y passer.



Enfin, en réalité, il y aurait des cas de guérisons et donc, oui, il n'y a pas autant d'inquiétude à avoir. Citation :Je n'ai pas tout suivi, mais là où il y a tout un foin autour de cette épidémie, c'est que personne ne parle des cas de guérisons.Dans l'imaginaire collectif, si on ne peut pas guérir du Coronavirus, c'est qu'il va continuer à se propager (coucou Plague Inc.) et tout le monde finira par être contaminé et vu qu'on en guérit pas, on risque tous d'y passer.Enfin, en réalité, il y aurait des cas de guérisons et donc, oui, il n'y a pas autant d'inquiétude à avoir. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.