Vidéo : « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc naturel du Pilat et ses environs Posté par Tardynul

L'an passé, j'ai partagé l'une de mes vidéos sur le forum et vos retours m'ont fait super plaisir ! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la suite où j'essaye une nouvelle fois de mettre en valeur la nature qui m'entoure. J'espère qu'elle vous plaira !



Vidéo (7mn16s) : Life (Chapitre 2)





DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 53 Karma: 194 En ligne ! Re: « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc n... Re: « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc n... 1



La référence à Microcosmos, c'est validé! C'est une partie de mon enfance ce truc. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1218 Karma: 2086 En ligne ! Re: « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc n... Re: « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc n... 1

Toutes les vidéos sont superbes !!! C'est bien la seule fois où je vais faire de la pub pour une chaine YouTube mais....ALLEZ FAIRE UN TOUR : ICI Toutes les vidéos sont superbes !!! Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 487 Karma: 863 En ligne ! Re: « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc n... Re: « Life - Chapitre 2 », la faune et la flore du parc n... 0

On imagine bien les heures passées, le cul dans l'herbe mouillée, les marches d'approche avec les 12kg de matériel sur le dos, les bivouacs de fortune et les réveils en pleine nuit.

J'imagine aussi le matériel laissé dans un endroit planqué, en espérant que rien ne viendra pourrir la prise de vue, voir pire, aille piquer le matériel.



Mais ca va avec les super moments "yes, j'ai eu un superbe renard, ca va déchirer au montage !"



