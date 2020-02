Vidéo : Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige sur la route (Canada) Posté par mawt1

Agrippée au pare-choc arrière d'un bus, une femme se laisse traîner sur le dos dans le centre-ville de Montréal, au Canada.



Vidéo (15s) : Quand tu rates le bus





Auteur Conversation Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 373 Karma: 754 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 2 "12 points d'inaptitude" késako? Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 73 Karma: 316 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0 @Adrakas "Au Québec, toutes les personnes qui conduisent un véhicule sont soumises à un système de points d'inaptitude qui s'accumulent lorsqu'elles sont coupables d'infractions. Le nombre de points varie selon la nature du permis et l'âge du conducteur."



Visiblement c'est leur système de permis à points.



Edit : Ah ! C'est aussi valable pour les gens qui n'ont pas de permis. "Ces points sont ajoutés lorsque la personne est déclarée coupable à la suite d'une infraction. Lorsqu'elle atteint ou dépasse le seuil maximum de points, son permis est révoqué, ou son droit d'en obtenir un est suspendu."

C'est nul, on entend rien avec tous ces bruits de klaxons fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1219 Karma: 2088 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0

Demain, Régis tentera de s'accrocher au bus sans les mains... DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 363 Karma: 1342 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0 Du car surfing? On dirait Marlène Schiappa qui vient d'inventer un anglicisme juste pour cette situation. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3202 Karma: 13115 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0 a police a déclaré que le geste de la jeune femme pourrait être considéré comme du surf de véhicule (car surfing)



Ah bon parce qu'on fait du surf sur le dos au Canada ? N'importe quoi ! UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 150 Karma: 137 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 1 J'attendais le dos d'âne Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 172 Karma: 561 Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0 Un bloc de glace (par exemple) sur la route au mauvais endroit et elle se le prend sur la tête... Ça peut piquer. Est-ce si improbable ? Moins que la présence d'une enclume sans doute. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1583 Karma: 2544 En ligne ! Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0 J'attendais le dos d'âne

@UnCurieuxDuWeb



@UnCurieuxDuWeb

J'étais plus sur le freinage d'urgence... Mais oui aussi. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 573 Karma: 674 En ligne ! Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... Re: Quand tu rates le bus et qu'il y a de la neige s... 0 Et je suis sur qu'ils peuvent lui rajouter une amende pour non port du casque ^^