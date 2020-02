Vidéo : Un gros plan sur le cloaque d'une poule pendant la ponte Posté par Avaruus

Un gros plan sur le cloaque d'une poule pendant la ponte d'un oeuf.



Vidéo (6s) : Gros plan sur la ponte d'un oeuf





Même pas besoin de plumes ou d'un oeuf !!!



Même pas besoin de plumes ou d'un oeuf !!!

Même pas besoin de plumes ou d'un oeuf !!!



Donc ce type s'est fait féconder la bouche par un coq?!?

Beurk, dégueulasse. Il y a des tordus dans ce monde quand même!

EDIT: l'histoire ne dit pas comment il s'est retrouvé la gueule pleine de plumes...?



il a dû se faire plumer...!?

ah bin non merde, c'est pas drôle. il s'est collé des plumes pour faire sa vidéo, à quel moment il a eu l'idée de faire une vidéo pareille ? qui fait ce genre de choses ? C'est un grand malade !

Il a l'air si fier de lui !

Du coup ça me rappel la meuf "artiste" qui s'était foutue à poil, qui est monté sur une échelle, qui s'est foutue des oeufs dans la chatte pour ensuite les "pondre" sur une toile en contrebas pour ensuite appeler ça de l'art

A sa place je me demanderais ce que j'ai fait de ma vie pour en arriver là...

"Est-ce qu'il a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'il a suivi des études?"



C'est pas de l'art ça, c'est du lard.

C'est pas de l'art ça, c'est du lard.

En plus c'est pas mauvais avec des oeufs... ^^

Comment perdre 6 secondes de ma vie...

Merci @Koreus ...



Merci @Koreus ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.