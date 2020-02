Vidéo : Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Posté par CrazyCow

Un chat avec un filtre « Angry Cat » sur l'application Snapchat.



Vidéo (10s) : Chat pas content sur Snapchat





Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2558 Karma: 8011 Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat 0 Si tu fais le filtre sur le vrai hungry cat il se passe quoi ? ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 22 Karma: 72 Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat 0 On arrête pas le progrès zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 668 Karma: 1978 En ligne ! Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat 3

@WeWereOnABreak

Si tu fais le filtre sur le vrai hungry cat il se passe quoi ?



Si ton cat est hungry, donne lui des croquettes, c'est la base. Si tu n'en as plus, il va devenir angry tout seul, même sans filtre. Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 425 Karma: 1168 Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat 0 @WeWereOnABreak

T'obtiens rien puisqu'il est mort. mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 74 Karma: 94 Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat 0 On dirait moi qui regarde des videos snapchat : "p'tin, c'est quoi cette m*rde.. quelle perte de temps.. " PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10517 Karma: 9308 En ligne ! Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat Re: Un chat avec un filtre Angry Cat sur Snapchat 0



C'était Grumpy Cat et en effet, il est mort l'année passée.