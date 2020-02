Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 173 En ligne !

Re: Un malinois attrape une balle coincée dans un arbre Re: Un malinois attrape une balle coincée dans un arbre 1 Malgré leur taille ils peuvent vivre jusqu’à 18ans, il y a cette fameuse vidéo youtube qui montre ce que ces chiens peuvent faire pour une balle: "Before You Get A Belgian Malinois- WATCH THIS!!"

C'est un des chiens les plus intelligent mais aussi des plus hyperactifs.

Je souhaite qu'un jour les gens ai besoin d'un permis pour certaines race: Pitbulls, Malinois, Border Collie...

Un chien ce n'est ni un jouet ni une personne. C'est un chien ;0)