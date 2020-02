Vidéo : Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc à Alès Posté par Quenelski

Samedi dernier, quatre individus ont braqué le Manège à bijoux du supermarché Leclerc à Alès, dans le Gard.



Vidéo (39s) : Braquage du Manège à bijoux au Leclerc d'Alès





Vidéo : Laborieux braquage au McDonald's de Meyzieu Vidéo : Braquage de la bijouterie Roosevelt Or (Paris) Vidéo : Attention aux lots de 2 boites Mikado chez E.Leclerc Source : Forum

T'imagines le recel? A part Jean Kevin qui veut offrir des boucles d'oreilles à Stessy pour ses 16 ans, je ne vois pas bien qui peut racheter ça...

17 commentaires Auteur Conversation DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 558 Karma: 1141 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1 Ou quand la St Valentin met la pression aux cambrioleurs... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 670 Karma: 2000 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 15 Braquer un manège à bijoux... bonjour la qualité... Des connaisseurs!

Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 56 Karma: 138 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 18 40 euros de butin, ils auraient surement gagné plus en dévalisant le rayon viande. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10337 Karma: 3616 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 3 zoneh Moque-toi… Il faut commencer petit pour finir grand.

(Il semblerait qu'on ait retrouvé leur Caddie incendié sur le parking ?)

(Il semblerait qu'on ait retrouvé leur Caddie incendié sur le parking ?) Moque-toi… Il faut commencer petit pour finir grand.(Il semblerait qu'on ait retrouvé leur Caddie incendié sur le parking ?) Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 192 Karma: 333 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1 Ils ne savaient pas que c'est juste du plaqué or ? slaughter Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2008 Envois: 94 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 0 Mes VDD ont raison :



- pile poil pour la st valentin (oui mais comment écouler le stock ? au tierquar sûrement)

- çà doit être une initiation vu la faible valeurs

- j'espère qu'on retrouvera de l'ADN ! ou la voiture



Zéro intervention de la sécu ? Bizarre. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 631 Karma: 864 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1 @zoneh



Y a quand même des trucs à 1000€ mais c'est surement pas dans la vitrine avec le plaqué or, limite il aurait mieux fait de piquer les appareils photos présents dans la grande surface (j'aurais dit les iphones ou smartphones mais ils peuvent être désactivé via l'IMEI) dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1252 Karma: 5397 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 6 La police a retrouvé la musique qu'ils écoutaient durant le braquage pour des performances optimales :



Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 387 Karma: 554 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1 @ThomGamer Bah, ils peuvent toujours faire fondre mais bon... Et pour revendre ça brut sur le marché noir, bon courage. C'est franchement du braquage de petite bite.



Quitte à bouffer 5 ans de taule, autant réfléchir et faire quelque chose à la hauteur du risque.



Comme ce bon vieux Spaggiari, ou plus récemment les braquages de grandes bijouteries de la Côte d'Azur -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3106 Karma: 824 En ligne ! Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 0

Et pourquoi celui qui filme n'intervient pas? "dites, vous là en bas, voler c'est mal m'voyez."







@dylsexique @Keiwen Je n'ai pas dit d'aller se battre seul contre 4 et d'en blesser un, j'ai suggéré de crier depuis là où il est : "dites, vous là en bas, voler c'est mal m'voyez.". Faudrait lire avant de répondre m'voyez... Moi je me demandais pourquoi il n'y a pas du verre incassable sur les bijoux?Et pourquoi celui qui filme n'intervient pas? "dites, vous là en bas, voler c'est mal m'voyez."Je n'ai pas dit d'aller se battre seul contre 4 et d'en blesser un, j'ai suggéré de crier depuis là où il est : "dites, vous, voler c'est mal m'voyez.". Faudrait lire avant de répondre m'voyez... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 631 Karma: 864 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1 @Chewbacca91



Spaggiari c'est trop compliqué pour eux je pense, faut quand même te dire que c'est "organisé" donc les mecs ont réfléchi et ciblé le manège à bijoux, tu peux pas leur demander de faire un truc trop élaboré tout de suite.



Puis les bijouteries de la Côte d'Azur, c'est trop risqué, ils ont du gardé en tête "le bijoutier de Nice" dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1252 Karma: 5397 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 2

@-MaDJiK-

Et pourquoi celui qui filme n'intervient pas? "dites, vous là en bas, voler c'est mal m'voyez."



- Il risque d'être blessé en défendant un business dont il n'a rien à foutre et qui possède, de toute façon, son lot d'assurances

- Il risque d'aller à l'encontre de son contrat en se mettant en danger de façon non autorisée

- Il risque une peine judiciaire si un braqueur est blessé Citation :- Il risque d'être blessé en défendant un business dont il n'a rien à foutre et qui possède, de toute façon, son lot d'assurances- Il risque d'aller à l'encontre de son contrat en se mettant en danger de façon non autorisée- Il risque une peine judiciaire si un braqueur est blessé Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3206 Karma: 13146 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1 Comme déploré par certains flics : depuis un an, les samedis c'est la fête pour les voleurs/braqueurs/dealers en tout genre. ils savent que les flics sont occupés avec les gilets jaunes, du coup c'est open bar... ou open manège, là... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2346 Karma: 1064 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 1

@-MaDJiK-

Moi je me demandais pourquoi il n'y a pas du verre incassable sur les bijoux?

Et pourquoi celui qui filme n'intervient pas? "dites, vous là en bas, voler c'est mal m'voyez."



Intervenir SEUL face a 4 mecs, pour des bijoux a la con.... ??? L'intérét ? Citation :Intervenir SEUL face a 4 mecs, pour des bijoux a la con.... ??? L'intérét ? Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3628 Karma: 2494 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 0 Ils ont le rayon high-tech juste à côté ces cons...

Beaucoup plus simple à revendre et plus rapide. Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 11 Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... Re: Le braquage du Manège à bijoux du supermarché Leclerc... 0

Merci les gars, vous m’avez fait ma journée



