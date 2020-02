Vidéo : Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité virtuelle (Corée du Sud) Posté par Laskar

En Corée du Sud, une mère du nom de Jang Ji-sung enfile un casque VR et se retrouve face à une recréation de sa fille décédé, Nayeon. Il a fallu 8 mois pour modéliser ça, ils ont même réutilisé la voix de la jeune fille et mis en place le décors où elle jouait et fêtait son anniversaire avec sa mère. C'est super glauque et triste je trouve.



Vidéo (9mn39s) : Une mère retrouve sa fille décédée en VR





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires bobolebobo Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 96 Karma: 170 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 12 C'est une forme de torture non ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3206 Karma: 13143 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 8 C'est glauque ou c'est ultra glauque ?

21 commentaires Auteur Conversation Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 209 Karma: 131 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 RIP Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 17 Karma: 83 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Si dur d'avoir un avis à ce sujet... Et terrible à vivre aussi.

Le risque de vouloir vivre dans le virtuel après ça... Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 192 Karma: 332 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 On se croirait sur web choc. Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 11 En ligne ! Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0

Un enfant est irremplaçable



RIP C’est magnifique et triste à la fois.Un enfant est irremplaçableRIP CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 147 Karma: 91 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 2 Ca doit quand même être énoormément frustrant de ne pas pouvoir la toucher bobolebobo Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 96 Karma: 170 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 12 C'est une forme de torture non ? houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 520 Karma: 385 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 1 Moué alors la je sais pas pour vous mais moi je trouve qui a un côté malsain . sherno Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 38 Karma: 109 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 1 C'est ultra glauque !! ce niveau de voyeurisme stratosphérique... faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 113 Karma: 203 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Je vois vraiment pas l’intérêt de ce genre de vidéos ici.

Je sors du boulot, je viens pour le site pour rigoler, et m’aérer l'esprit. Je ne viens pas pour déprimer encore plus. ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6647 Karma: 2659 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 je passe Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3206 Karma: 13143 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 8 C'est glauque ou c'est ultra glauque ? Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 74 Karma: 324 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 2







Et ça fait pas envie... On se croirait dans Minority Report...Et ça fait pas envie... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2560 Karma: 8014 En ligne ! Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 1 De la science fiction à la réalité :







edit: @Notra Nous sommes des génies ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1587 Karma: 2549 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Perso, je ne trouve pas l'idée bonne. Vraiment !



Ce n'est pas aider la personne, je trouve.



Le sujet est particulièrement sensible et tabou dans notre société, mais je pense qu'il vaut vraiment mieux travailler sur son deuil que la dessus. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3628 Karma: 2494 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Non merci. Alex333 Help Desk Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25551 Karma: 12825 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 1 Allez hop, pas d'enfant vraiment décédé, pas de 5 ou 12 jours d'arrêt. Au boulot ! fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1225 Karma: 2101 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Le principe de "RIP" c'est justement de laisser les morts en paix... non ? UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 151 Karma: 143 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 @kpouer hum ...



Et maintenant imagine toi qu'on arrive à récupérer toute l'information d'un cerveau, de ce qui fait la personne (j'ai déjà perdu ceux qui croient que l'âme et l'esprit sont immatériels), et qu'on la numérise pour avoir la sensation de retrouver une personne identique, avec les mêmes souvenirs, les mêmes réactions ?



CF plusieurs épisodes de BlackMirror d'ailleurs.



C'est tout de suite plus discutable. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1133 Karma: 1543 En ligne ! Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Ça m'a mis très mal a l'aise. Je n'ai pas voulu regarder jusqu'au bout. C"est extrêmement gênant et impudique.

Mais voila dans le monde dans lequel nous vivons, si l'entreprise qui fait cela veut trouver des financements, j'imagine qu'elle n'a pas d'autre choix que de produire et diffuser ce genre de vidéo.

Si en revanche ce n'est que pour un "show" télévisé permettant de vendre de la pub avant et après, on tombe vraiment dans la pornographie mercantiliste. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 490 Karma: 877 Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0 Super glauuuque !!!



Après, il faut reconnaître que c'est bien fait, qu'il y a un travail monstre derrière, et que c'est clairement un proof of concept non reproductible par ailleurs.

C'est limite con de la part de la mère d'accepter de se prêter et de prêter l'image de sa fille pour ce qui est clairement un acte de communication (de savoir-faire technologique, mais de communication quand même)



En gros, chiale ! Chiale ! ca nous fera plus de buzz.



Petite pensée pour la petite fille qui a servi pour le motion capture :

- Alors ma petite, aujourd'hui, tu vas jouer le rôle d'une petite fille morte. Amuse toi bien !

- Allez, maintenant, dit "Maman je t'aime", et surtout, rappelle toi bien, ta maman sait que tu es morte !

Et pensée globale pour toute l'équipe qui a participé à cette réalisation monstrueuse.



Après, il faut aussi remettre cela dans le contexte coréen :

en corée, c'est normal pour des personnes très riches de se payer ce genre de choses.

et c'est aussi normal, voir socialement attendu, qu'une mère devienne irrémédiablement folle après la perte de son enfant.

Donc, on va pouvoir lui offrir son petit casque VR, et l'enfermer dans une salle capitonnée jusqu'à la fin de ses jours.



Donc non, ce n'est pas une forme de torture, on est plus proche de la mutilation / lobotomie à ce niveau là. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2560 Karma: 8014 En ligne ! Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... Re: Une mère retrouve sa fille décédée grâce à la réalité... 0



