Vidéo : Une camionnette est percutée par un train sur un passage à niveau (Turquie) Posté par Skwatek

Une camionnette est percutée par un train de marchandise sur un passage à niveau en Turquie.





Vidéo (41s) : Camionnette vs Train





Auteur Conversation Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 155 Karma: 315 Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 1 Il recommencera plus ça c'est sur. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3773 Karma: 3940 Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 2 Il ne peut pas dire qu'il ne l'avait pas vu : le train arrive sur une plaine parfaitement dégagée de toute végétation avec ses phares. En plus il y a les barrières, le conducteur était bourré ce n'est pas possible autrement. Michrone Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2011 Envois: 45 En ligne ! Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 1 Et ça fait bim bam boum. Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4641 Karma: 3933 Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 1 Le genre de vidéo qui cartonne arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 174 Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 0 Chérie quitte pas je vais prendre le train Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 147 Karma: 146 Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 0 Ha oui ! Il s'est fait shooter un paquet de fois ! Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 945 Karma: 1075 Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 0 @Remkage Je pense qu'il l'a vu. Il va simplement trop vite pour s'arrêter à temps. Vitesse élevée, route mouillée, graviers, camion chargé, freins en bon état ?,..... Macrouph Je m'installe Inscrit le: 23/3/2014 Envois: 341 Karma: 215 En ligne ! Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 0

@Remkage Je pense qu'il l'a vu. Il va simplement trop vite pour s’arrêter à temps. Vitesse élevée, route mouillée, graviers, camion chargé, freins en bon état ?,.....



Il avait 10 fois le temps de voir la barrière. Il commence à freiner bien trop tard. Mauvais conducteur ? Fatigué ? Bourré ?

@Hebus25

@Remkage Je pense qu'il l'a vu. Il va simplement trop vite pour s'arrêter à temps. Vitesse élevée, route mouillée, graviers, camion chargé, freins en bon état ?,.....

Il avait 10 fois le temps de voir la barrière. Il commence à freiner bien trop tard. Mauvais conducteur ? Fatigué ? Bourré ?

C'est toujours le train qui gagne. Citation :Il avait 10 fois le temps de voir la barrière. Il commence à freiner bien trop tard. Mauvais conducteur ? Fatigué ? Bourré ?C'est toujours le train qui gagne. Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 944 Karma: 443 En ligne ! Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... Re: Une camionnette est percutée par un train sur un pass... 0 Heureusement qu'il avait pas de passager..