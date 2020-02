Vidéo : Explosion et onde de choc dans un tunnel Posté par Skwatek

Une onde de choc provoquée par une explosion dans un tunnel.





Vidéo (24s) : Explosion dans un tunnel





Barbatos : Rien de spécial, je fais ça tous les jours, plusieurs fois par jour

Vaice : C'est à peu prêt ce que je ressent quand je lâche une caisse

zoneh : Hé oui Jamy l'écho, c'est pas sorcier

LeFreund :

LeFreund :

@Barbatos

Rien de spécial, je fais ça tous les jours, plusieurs fois par jour ;)



-MaDJiK- : À mon avis il faut bien se boucher les oreilles, sinon les tympans doivent faire sbouiiiiiiing!

WeWereOnABreak : Impressionnant aussi l'éclair que l'on vois partir du détonateur vers la charge.

Edit : @LeFreund @-MaDJiK- J'ai raté un épisode avec vos avatars ?

Alex333 : C'est fait exprès non ? Pourquoi ils font ce genre de test ?

TheLord : Voilà ce qui arrive quand tu manges un burritos trop épicé.



Juans :



Vidéos postée par les lobbyistes ORL Wwwhaaaooouu respect !

dtclulu : on se sent plus léger en regardant cette vidéo !

kpouer : Ça m'a fait penser à cette excellent passage de "Derrick contre Superman" - d'Hazanavicius : Derrick Contre Superman - Michel Boujenah





Ça m'a fait penser à cette excellent passage de "Derrick contre Superman" - d'Hazanavicius :Derrick Contre Superman - Michel Boujenah Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.