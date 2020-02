Vidéo : Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Posté par Koreus

Comment se prononce le nom du robot R2-D2 en Italie ?



Vidéo (14s) : R2-D2 en Italie





Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1255 Karma: 1555 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 3 Mamma mia! Yé crois qué c'est dou racizme! Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25566 Karma: 12841 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 2 J'ai loupé un jeu de mot où y a rien de spécial ?



Nan parce que sinon on doit pouvoir faire ça avec a peu près toutes les langues du monde

(Je conseille le bengali qui ne prononce pas de la même manière le "2" dans R2-D2) Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2439 Karma: 4083 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 3 Merci pour cette vidéo hilarante et indispensable à mon épanouissement. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13455 Karma: 15350 En ligne ! Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 1







EDIT : Ah trop chouette ! J'ai mon statut de Koreus Addict Les clichés Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 77 Karma: 332 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 1 Alex333 Ils l'ont fait !



49K abonnés... C'est beau... Ils l'ont fait ! https://www.youtube.com/channel/UCEiBZkGUPmqPYHtuHm3IfUg 49K abonnés... C'est beau... Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25566 Karma: 12841 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 0 Notra Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29936 Karma: 8238 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 2 ça existe en français aussi.

C'est une mode de vidéo

Comme tant d'autres.

Ça passera dans 1 mois ou 2.

On en reverra dans des compiles dans 1 ans ou 2.

Puis les zapping TV vont s'emparer du phénomène.

Ensuite en 2030, on en reverra dans des compiles "Tu peux comprendre que si t'es né dans les années 2000".

Bref.

classique.



Des versions en français:



tousse tousse ... TovahCat Je viens d'arriver Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 95 Karma: 130 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 1 C'est tellement de la merde ces vidéos "Google Translate" ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3211 Karma: 13193 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 0



En Français, c'est pas mieux : arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 178 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 1 Top 10 des vidéos Koreus 2020 à surtout manquer Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 494 Karma: 881 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 0 Après, il faut reconnaître qu'elle a un super accent français.



Ce serait bien si elle pouvait faire tous les accents comme ca.

Le quebecois, le français suisse, le provencal, mais aussi pour l'anglais : le cockney, l'écossais, l'indien, et tous les accents foireux que l'on peut trouver aux US. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2567 Karma: 8030 En ligne ! Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 1 Celle la a fait 1 million de vues, après le coup des baguettes à la place des sabres m'a fait sourire :



Wazzalex Je m'installe Inscrit le: 7/5/2008 Envois: 263 Karma: 163 Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? Re: Comment se prononce R2-D2 en Italie ? 0