Vidéo : Une course de vélo contre les vents de la tempête Ciara (Pays-Bas) Posté par LeCromwell

Aux Pays-Bas, 250 participants ont réalisé une course de vélo contre les vents de la tempête Ciara.



Vidéo (23s) : Course de vélo contre le vent





