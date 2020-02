Vidéo : Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans la rue (Japon) Posté par Koreus

A Tokyo, un homme qui fait un live sur Twitch est venu en aide à une femme harcelée dans la rue.



Vidéo (56s) : Streamer vs Harceleur (Tokyo)





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2567 Karma: 8031 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 8 Et maintenant le streamer cherche une personne pour le défaire de cette harceleuse.

10 commentaires Auteur Conversation gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1635 Karma: 1313 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 0 oui, je suis ton sauveur! tu me donnes ton 06 ? Citation : WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2567 Karma: 8031 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 8 Et maintenant le streamer cherche une personne pour le défaire de cette harceleuse. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2187 Karma: 4620 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 0 une technique de drague de haut niveau , bravo Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 374 Karma: 771 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 2 Petit conseil si vous êtes témoins d'une scène de ce genre, si le/les mecs sont alcoolisés, demander leurs ou vous pouvez trouvé de l'alcool, ça marche à tout les coups. Ils vont se focaliser sur vous avec des conseils bidons et ainsi, vous gagnez quelques minutes pour que la/les filles aient le temps de disparaitres dans la foule ou juste de s'éloigner DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 560 Karma: 1149 En ligne ! Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 2 Sauf que le harceleur est le pote du streameur... Au top la technique de rabattage ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1589 Karma: 2553 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 0 @DarkCasimir



Je ne sais pas si c'est son pote ou pas, mais en tout cas, il a filmé et a diffusé les images sur YTB.



Il me semble qu'il lui faut son autorisation pour cela.



Donc, oui c'est un peu suspect. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 632 Karma: 870 Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 0 On sent le malaise et pourtant si on assistait à la scène réellement on aurait rien vu... kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 123 Karma: 303 En ligne ! Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 2 Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 267 Karma: 673 En ligne ! Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... Re: Un streamer vient en aide à une femme harcelée dans l... 1

@dtclulu

une technique de drague de haut niveau , bravo



@dtclulu Bien d'accord avec toi! Demander à son ami de jouer le harceleur pour pouvoir aborder un bel occidental (et peut être riche en plus ) c'est vraiment très, très futé. En plus, c'est coup double, car elle réussi à l'aborder tout en le faisant passer pour un héro. Son égo est gonflé à bloc, ses défenses complètement baissées, le coup est parfait!

@dtclulu Bien d'accord avec toi! Demander à son ami de jouer le harceleur pour pouvoir aborder un bel occidental (et peut être riche en plus ) c'est vraiment très, très futé. En plus, c'est coup double, car elle réussi à l'aborder tout en le faisant passer pour un héro. Son égo est gonflé à bloc, ses défenses complètement baissées, le coup est parfait!

Il y a des gens qui vont vraiment chercher loin